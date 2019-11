Temporali forti domani a Firenze

L'allerta gialla scatterà alle 10 e durerà fino alle 22. Piogge sulla Toscana dalle 17 di sabato 2 alle 22 di domenica 3 novembre. Dirottamenti e cancellazioni all'aeroporto di Peretola

FIRENZE- Graduale peggioramento delle condizioni del tempo con piogge e temporali nella seconda parte della giornata di oggi. Domani, domenica, ulteriore peggioramento con piogge e temporali sparsi, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Per questo la Sala operativa della protezione civile della Regione ha esteso il codice giallo, emesso nella giornata di ieri, a tutte le province della Toscana, con validità dalle 17 di oggi, sabato 2 novembre, fino alle 22 di domani, domenica 3 novembre. Le precipitazioni, inizialmente sulle zone settentrionali, si estenderanno al resto della regione nel corso del pomeriggio e della sera di oggi. Domani, domenica, dopo una generale attenuazione notturna delle precipitazioni, dalla tarda mattinata le piogge e i temporali partendo da nord-ovest si estenderanno a tutta la regione. In serata residui fenomeni sulle zone sud-orientali. Codice giallo anche per vento forte nella sera di domenica sull'Arcipelago a nord dell'Elba e sul litorale centrale con raffiche localmente fino a 70-90 km/h e per mare agitato dalla tarda mattinata di domenica soprattutto a sud di Piombino e sulla costa grossetana. Dalla sera rotazione dei venti a ovest e mare agitato sull'Arcipelago a nord dell'Elba e sul litorale centrale.

Allerta gialla domani a Firenze per la possibilità di forti temporali e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo scatterá alle 10 di domani, domenica 3 novembre, e terminerá alle 22.

Già stamani, comunque si sono verificati dirottamenti e cancellazioni all'aeroporto di Firenze Peretola.