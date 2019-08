Temporale su Firenze: ambulatori di radiologia e oculistica allagati al "Palagi"

Nessun disagio per i pazienti perché le visite erano terminate da poco né danni strutturali ma al piano terra della struttura è penetrata tanta acqua. Viale Giannotti chiuso per la caduta di un albero

Firenze – A seguito del forte temporale di alcune ore fa che ha interessato anche la zona di Firenze si sono verificati alcuni allagamenti negli ambulatori di radiologia e oculistica al piano terra del Presidio Palagi che hanno richiesto operazioni di ripristino per aspirare l’acqua e pulire la zona interessata. Nessun disagio ai pazienti poiché negli ambulatori al momento del temporale le visite erano da poco terminate. Nessun danno strutturale tanto che l’attività nel presidio è proseguita nella normalità.

In zona Gavinana, è caduto un grosso albero in viale Giannotti e la strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi.