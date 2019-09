Tempesta di grandine su Firenze: allerta temporali estesa a sabato mattina

Verso le una improvvisamente vento, cielo oscurato e precipitazioni violente per un quarto d'ora circa. Nessun danno particolare ma i disagi specialmente al traffico non sono mancati

All'improvviso, pioggia e grandine si sono abbattuti su Firenze. Erano circa le una e un forte vento ha accompagnato l'oscuramento del cielo. Scenario quasi apocalittico, verrebbe da dire. Si potrebbe chiamare una tempesta di grandine, evento piuttosto raro alla nostra latitudine. Strano che in posti vicini a Firenze, come ad esempio al Galluzzo, non sia accaduto niente di simile, né pioggia né tantomeno grandine. Ma a volte succede il contrario.

Nel quarto d'ora di grandine e pioggia non ci sono stati grossi danni ma disagi sì, soprattutto al traffico cittadino.

Come comunicato dalla Regione, è stato esteso fino a domani, sabato 7 settembre, alle ore 7 il codice giallo emesso ieri dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per temporali che interesseranno soprattutto la costa e l'Arcipelago, il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera e i bacini del Fiora e dell'Albegna.

Per oggi, venerdì, possibili temporali sparsi, localmente di forte intensità sulle zone più occidentali della regione, con possibili colpi di vento e grandinate. Domani, sabato, possibilità di isolati temporali con occasionali colpi di vento e grandinate.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.