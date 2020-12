Teatro di Rifredi: "Infanzia felice" sul canale vimeo domenica 20 dicembre

Antonella Questa prosegue la sua personale ricerca sulla natura delle relazioni umane

Per la rassegna digitale Inverno Fiorentino, progetto realizzato con il sostegno del Comune di Firenze, dal primo all’ultimo minuto di domenica 20 dicembre, sarà on-line gratuitamente sul canale Vimeo del Teatro di Rifredi (https://vimeo.com/teatrodirifredi) lo spettacolo di e con Antonella Questa “INFANZIA FELICE una fiaba per adulti”.

Una maestra un po’ rigida, un gatto parlante, dei bambini capricciosi e viziati, una preside dedita all’aperitivo, una madre in carriera e un principe con la coppola azzurra come il mare: sono solo alcuni dei protagonisti di “Infanzia felice”, un’originale fiaba per adulti creata e interpretata da Antonella Questa.

Partendo dal libro di Katharina Rutschky “Pedagogia Nera”, una raccolta di saggi e manuali sull’educazione, pubblicati a partire dalla fine del Seicento ai primi del secolo scorso, Antonella Questa prosegue la sua personale ricerca sulla natura delle relazioni umane, scegliendo stavolta come tema l’educazione nell’infanzia. Lo spettacolo è frutto di una lunga e approfondita indagine che l’autrice ha curato sul tema della “pedagogia nera”, ovvero sui quei metodi educativi, spesso violenti, messi in atto sui bambini nei secoli scorsi e che hanno progressivamente diminuito, se non addirittura annientato, le caratteristiche innate in tutti gli esseri umani: l’empatia e l’ascolto.

L’indagine è volta anche a capire cosa stia succedendo oggi, in un mondo in cui questi metodi antichi sono banditi sia in famiglia che a scuola, dove non ci sono più i banchi disposti rigidamente in un solo senso, le cattedre rialzate e le maestre armate di bacchetta. La diffusa aggressività tra i giovani e gli adulti, nelle famiglie come nelle scuole e anche nei luoghi di lavoro, può essere messa in relazione con questi pesanti metodi educativi? È possibile che il bullismo, la maleducazione, il mancato riconoscimento dell'autorità siano un retaggio della “pedagogia nera”?

Con l’abituale ironia che la caratterizza, Antonella Questa affronta il delicato tema dell’infanzia sollevando una riflessione sui bisogni primari che dovrebbero essere alla base di un’infanzia felice e che, nella società odierna, pare siano poco considerati. Un viaggio, anche molto divertente, all’interno della famiglia e della scuola di oggi, per capire dove affondino le radici della rabbia che anima la guerra tra genitori e insegnanti e che spesso spinge i nostri bambini verso il bullismo.

Lo spettacolo dopo un pre-debutto al Festival di Armunia (Castiglioncello) nel 2018 è stato presentato nella stagione 2018-19 al Teatro di Rifredi ed ha poi circuitato in tutta Italia.



INFANZIA FELICE

una fiaba per adulti

di e con ANTONELLA QUESTA

coreografie e messa in scena Magali B – Cie Madeleine&Alfreddisegno luci e scenografia Daniele Passeri | costumi Sara Navalesi

assistenza tecnica Marco Oligeri

produzione Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi/ LaQ- Prod / Festival InEquilibrio - Armunia

visibile gratuitamente dal primo all’ultimo minuto di domenica 20 dicembresul canale Vimeo del Teatro di Rifredi https://vimeo.com/teatrodirifredi