"E tu da che parte stai?" Barcolli o prendi posizione? E sei davvero sicuro di aver scelto bene? Debutta mercoledì 17 aprile al Teatro di Fiesole "Fuoco alle polveri!", il nuovo spettacolo del giornalista, scrittore e attore Saverio Tommasi.Inizio ore 21. I biglietti (15/20 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804).

055 210804).Saverio Tommasi ribalterà quello in cui abbiamo sempre creduto, mostrandoti l’altra faccia. L’altro lato. L’altro. L’ameno. Tutti, per una sera, avranno la possibilità di essere creduti: briganti, assassini e parolai.“Fuoco alle polveri - Storie di rivoluzionari gentili che ci dicono che il mondo può ancora essere cambiato” è una narrazione unica: tasselli il cui valore più alto è quello del nodo, dell’intreccio, in cui però nessuna storia è al riparo da certezze.

Nello spettacolo ogni sicurezza verrà sottoposta a squarci. Storie come pietre d’inciampo, per comprendere il nostro presente e conoscere chi è capace di disequilibrare, spostando di lato la Storia.I nomi senza significato staranno accanto ai re. Cadranno corone. Gli incredibili saranno stimati. Si farà spazio a creduloni e birbanti, le fattucchiere saranno accolte da squilli di tromba. Sono i piccoli eventi che la narrazione vuole sottolineare, gli atti di insubordinazione gentile che con questo spettacolo proviamo a rendere eterni.

Storie da cui emerge il ritratto di un Paese che vuol resistere, nonostante tutto: la storia del nostro Paese oggi, senza certezze, o forse soltanto una: la sicurezza che le parole cambieranno il mondo.Regia di Simone Rota. Produzione Epoché ArtEventi.“Mi accorgo di essere diventato una delle storie che ho raccontato quando questa smette di perseguitarmi”.“Io non voglio dimostrare niente, io voglio mostrare”Federico FelliniDiplomato all’Accademia d’arte drammatica dell’Antoniano di Bologna e giornalista di Fanpage.it, Saverio Tommasi realizza video e reportage in Italia e all’estero.

I suoi video hanno all’attivo oltre mezzo miliardo di visualizzazioni. Scrittore con Feltrinelli, il suo ultimo libro è “Troppo neri”. Saverio Tommasi è presidente e fondatore di Sheep Italia, associazione con la quale opera a fianco delle persone più fragili, e che coinvolge attualmente oltre diecimila volontari e volontarie in tutta Italia.In programma fino al 24 aprile al Teatro di Fiesole, Primavera Fiesolana ospiterà nei prossimi giorni gli spettacoli di Remo Anzovino, Roberto Abbiati, Alessandro Quarta, Francesco Maccianti e Camerata Fiesolana: un cartellone volutamente sospeso tra intrattenimento, teatro d’impegno civile e di narrazione, jazz, classica, musica contemporanea e multidisciplinarietà.Primavera Fiesolana è realizzata con il sostegno di Regione Toscana e Fondazione CR Firenze.

