Teatro della Toscana: soddisfatto Bettarini

Spettatori in aumento del 5%, incassi complessivi a +7% e sale sempre più piene: sono i dati della stagione in corso della Fondazione Teatro della Toscana, illustrati in Consiglio Comunale dall'assessore alla cultura Giovanni Bettarini in risposta a un question time della consigliera Angela Sirello (Fratelli d'Italia). I numeri, aggiornati al 10 febbraio 2026, “fotografano un sistema teatrale metropolitano in salute, che ha saputo rispondere con risultati concreti alla scelta strategica di diversificare la programmazione artistica”. “Alla Pergola gli abbonati storici restano stabili, mentre la biglietteria segna un +26%: il teatro attrae nuovo pubblico, non solo i frequentatori abituali. A Pontedera il Teatro Era registra una forte crescita degli abbonamenti (+30%), segnale di fiducia del territorio verso la proposta culturale. A Rifredi debutta con successo la formula abbonamenti: 100 abbonamenti al primo anno di sperimentazione” ha spiegato Bettarini.

In miglioramento anche il riempimento delle sale, che cresce tra i 4 e gli 11 punti percentuali."I risultati confermano la bontà della direzione intrapresa," ha concluso l'assessore. "Diversificare l'offerta, aprendo a nuovi artisti e a recite fuori abbonamento, ha permesso alla Pergola di parlare a tutta la città. Il teatro è vivo e attrattivo”.