Teatro del Maggio: i biglietti si trovano in edicola

Chiarot in edicola per vendita al pubblico

Le edicole fiorentine che vendono i biglietti sono già nove, tra pochi giorni diventeranno dodici e il loro numero è destinato ad aumentare fanno sapere dal Comune di Firenze.



Questa mattina il Sovrintendente e l'assessore Cecilia Del Re in piazza della Repubblica per la vendita al pubblico.



Venire al Maggio, non è mai stato così semplice! Sui Social "Una promessa è una promessa: dalle 12 alle 14, il Sovrintendente del Maggio Cristiano Chiarot all’edicola di Piazza Repubblica per vendere i biglietti dell’LXXXI Maggio Musicale!"