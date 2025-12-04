Teatro comunale di Pietrasanta, boom di abbonamenti

Pietrasanta (LU), 4.12.2025 _ Un successo straordinario quello registrato anche quest’anno dalla Fondazione Versiliana per la nuova campagna abbonamenti del Teatro Comunale di Pietrasanta. Già nel primo giorno di vendita dedicato ai nuovi abbonati, infatti, tutte le disponibilità sono andate esaurite, confermando l’entusiasmo del pubblico e l’apprezzamento del cartellone proposto dalla Fondazione Versiliana insieme a Fondazione Toscana Spettacolo Onlus sotto l’egida del Comune di Pietrasanta.

La Fondazione Versiliana, tenendo conto del successo della passata edizione e prevedendo un grande afflusso, ha scelto di fissare quest’anno un tetto massimo al numero di abbonamenti vendibili.

Una decisione che ha permesso di preservare una parte dei posti per la vendita dei biglietti singoli, mantenendo così un equilibrio tra abbonati storici che la Fondazione ringrazia per la fiducia, nuovi appassionati e spettatori che preferiscono acquistare spettacoli a scelta. Pur non potendo ovviamente soddisfare ogni richiesta, quest’opzione ha consentito di diversificare le modalità di accesso alla stagione, evitando che gli abbonamenti assorbissero l’intera capienza del teatro.

Molto positive anche le vendite dei biglietti: tre spettacoli risultano infatti già sold out, mentre per gli altri rimangono pochissimi posti disponibili — in alcuni casi uno o due — acquistabili anche su TicketOne. È dunque l’ultima occasione per assicurarsi un posto in una stagione ricca di grandi interpreti, emozioni e novità.

Il cartellone 2025/2026: qualità, grandi protagonisti e un Natale dedicato ai più piccoli

Il cartellone – otto spettacoli in abbonamento più un evento speciale di Natale dedicato alle famiglie – si svilupperà tra l’11 dicembre 2025 e l’8 aprile 2026, portando sul palco classici immortali, comicità travolgente, drammaturgia contemporanea, danza e magia con alcuni dei più grandi interpreti del panorama nazionale.

Ecco tutti gli spettacoli della stagione: 11 dicembre – Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta, con Gianfelice Imparato, regia di Leo Muscato; 16 gennaio – La bisbetica domata di William Shakespeare nella riscrittura di Francesco Niccolini, con Amanda Sandrelli e Pietro Bontempo, regia di Roberto Aldorasi; 7 febbraio– Rumori fuori scena di Michael Frayn, regia originale di Attilio Corsini; 28 febbraio– La tigre di Ramon Madaula, con Alessandro Benvenuti e Marina Massironi, regia di Alessandro Benvenuti.

5 marzo– RiapPARIS – oltre al Lonfo faccio altro con Andrea Paris; 17 marzo– November di David Mamet, con Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Simone Colombari; 31 marzo– Moby Dick con Moni Ovadia e Giulio Corso, regia di Guglielmo Ferro; 8 aprile– Trilogy – Amore, Tempo, Morte di Greta Arditi e Giulio Benvenuti, con la Roma City Ballet Company.

Intanto è iniziata anche la vendita dei biglietti per lo speciale spettacolo di Natale dedicato alle famiglie, Rudolph – Operazione Natale, regia di Pino Costalungae soggetto originale di Simone Dini Gandini, in scena il 20 dicembre alle 16.30.Per questo speciale spettacolo proposto fuori abbonamento, la Fondazione Versiliana ha previsto anche un pacchetto speciale per le famiglie al prezzo complessivo di 35 euro per l’ingresso di 2 adulti e 2 bambini.