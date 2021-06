Tavarnuzze: riapre lo Zodiac, sarà una piscina per tutti i gusti

Dopo Firenze (Raspini, Nannini, Stadio), Pontassieve e Castelfiorentino (chiusa per lavori di ristrutturazione da parte della città Metropolitana) da oggi tocca a Tavarnuzze/Impruneta aprire le porte alla gloriosa Rari Nantes Florentia per festeggiare insieme l’inaugurazione del suo sesto impianto in gestione, in ben quattro Comuni differenti. Si tratta dello Zodiac, nome ben noto in questa parte dell'Area metropolitana tra Impruneta e Firenze, in zona Galluzzo/Certosa.

Terminati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dopo la vittoria del bando dello scorso ottobre, per ora allo Zodiac saranno operative solo le due vasche esterne, mentre per quelle al chiuso bisogna ancora attendere qualche settimana.

“Un traguardo fatto di sacrificio e professionalità, costruito nel tempo grazie alla solerzia di tutto il personale della Rari Nantes Florentia”, ha dichiarato un soddisfatto Andrea Pieri, numero uno della Rari, nonché vice presidente della FIN e Presidente del comitato organizzatore degli Europei di Nuoto Roma 2022. "Inaugurare oggi il nostro sesto impianto - aggiunge Pieri - è sinonimo di professionalità e serietà nei confronti delle amministrazioni ma soprattutto di tutte le famiglie del territorio fiorentino. Il nostro obiettivo è di rimanere il più a lungo possibile nei vari impianti e creare una sinergia con il territorio organizzando eventi e manifestazioni sportive e sociali, oltre alla parte didattica".

Protocolli permettendo, a partire dai prossimi mesi saranno condivisi i calendari di apertura e l’offerta che conta di soddisfare sportivi, famiglie e diverse tipologie di utenza, con attività a 360° gradi sia per l’infanzia 3-36 mesi (acquaticità neonatale, psicomotricità in acqua da tre mesi a cinque anni) che per bambini/ragazzi 3-16 e over 65:

Corsi di nuoto per diversamente abili in collaborazione con le Associazioni locali

Scuola nuoto per l’età libera – over 65

Avviamento al nuoto per bambini/e da 3 a 4 anni

Corso di nuoto elementare per bambini/e

Corso di perfezionamento per bambini/e

Corso di nuoto per adolescenti

Corsi di nuoto intensivi per bambini

Lezioni di nuoto individuali

Scuola nuoto adulti

Attività di MASTER e Triathlon

Corso psicofisico per gestanti

Acquafitness

Contestualmente a questo verranno proposte tutte le discipline del fitness acquatico che saranno calendarizzate a seconda della richiesta e quindi troverà spazio: Hidrobike (doteremo l’impianto 10 bike), Dren UP, Acqua Aerobic, Acqua Zumba, Acqua Step (dotazione di step idonei), Acqua Combact, Acqua Gym, Water Pilates, Water Yoga attività posturale e di equilibrio – Ginnastica dolce e riabilitativa e r ieducazione funzionale in acqua e Attività motorie adattate (AMA). Dal punto di vista sportivo ci saranno manifestazioni agonistiche tornei e trofei di Pallanuoto, Nuoto e Sincro federali e regionali e speciali eventi e opportunità come:

Incontri per la sicurezza in acqua

I giovani incontrano i campioni

Open Day Fitness

Alternanza scuola lavoro

Convenzione con Università degli studi di Firenze

Corsi di Assistenti bagnanti

RARI NANTES FLORENTIA Collare d’oro al merito sportivo, la Rari Nantes Florentia oltre ad essere la più longeva e vincente società sportiva toscana, è attualmente la più prestigiosa società del panorama natatorio italiano dal punto di vista tecnico, sportivo e gestionale grazie all’eccellenza tecnica in tutti i settori gestionali e sportivi: pallanuoto, nuoto, sincro, waterpolo ability, nuoto FISDIR, a differenza di altre realtà specializzate in una sola delle suddette discipline.

Oltre a un passato glorioso cominciato nel 1904 per un totale di centinaia di successi tra scudetti ( 9 Pallanuoto), titoli italiani e trofei nel nuoto e nei tuffi la Rari Nantes Florentia attualmente vanta una struttura organizzativa composta da 20 dipendenti, 300 collaboratori, 6 impianti in gestione e circa 600 atleti che compongono un rooster di alto profilo con una squadra di pallanuoto femminile in serie A1, una maschile, appena retrocessa, un record mondiale di 100 farfalla categoria FISDIR, quattro/cinque atleti nazionali di nuoto, di cui più della metà in odor di Olimpiadi e un team di nuoto sincronizzato che in pochi anni ha portato per la prima volta Firenze a un record di punti nella massima categoria. Un incubatore di sport e società, da sempre fucina di talenti prestati alle varie nazionali giovanili e maggiori che da oggi si affaccia a livello regionale di gestione piscine in ben quattro Comuni differenti.