Targa della strage di via dei Georgofili trafugata e ritrovata

Lo sdegno dell'Associazione dei Familiari: "Oltraggio alla memoria delle vittime che in quella via il 27 maggio 1993 persero la vita o rimasero ferite a causa di un vile attentato mafioso"

"In merito alla vicenda della targa commemorativa della strage di Via dei Georgofili a Firenze trafugata, ritrovata e riconsegnata alle autorità desideriamo esprimere il nostro sdegno e la nostra preoccupazione". Parole del presidente dell'Associazione dei Familiari, Luigi Dainelli, che prosegue: "Sdegno per l’oltraggio alla memoria delle vittime che in quella via il 27 maggio 1993 persero la vita o rimasero ferite a causa di un vile attentato mafioso, come ormai confermato dall’intero iter processuale e preoccupazione perché anche se, come pare, il gesto è frutto di una bravata infelice ci dispiace constatare l’inconsapevolezza e l’ignoranza relativa ai recenti fatti della storia democratica del nostro Paese e della nostra città di chi ha voluto sottrarre quella targa. È l’ennesima occasione in cui ci sentiamo di ribadire l’importanza della memoria di quanto avvenuto e dell’educazione civica verso le nuove generazioni che non hanno vissuto direttamente quei terribili anni. Vogliamo ringraziare pubblicamente infine il Sig. Giovanni Gandolfo per aver riconosciuto e riconsegnato subito ai Carabinieri la targa; siamo volentieri a disposizione sua e dell’autore o degli autori del misfatto per un incontro, qualora lo desiderassero".