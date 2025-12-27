Targa dedicata a Norma Cossetto nuovamente vandalizzata

Nella mattinata di ieri la targa dedicata a Norma Cossetto, collocata all’interno del Giardino Norma Cossetto, è stata nuovamente trovata vandalizzata. Non solo la targa è stata danneggiata e divelta, ma è stata anche ricoperta di terra e fango, in un gesto vandalismo contro la memoria storica e i valori che essa rappresenta.

"Abbiamo già richiesto l’intervento della Polizia Municipale per il ripristino dell’area e per l’avvio delle verifiche necessarie, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, al fine di individuare i responsabili di questo ennesimo atto vile, avvenuto nella notte della Vigilia di Natale. Condanniamo con fermezza questo gesto e rinnoviamo l’appello al rispetto dei luoghi della memoria e dei valori civili che appartengono all’intera comunità" dichiara la Consigliera del Q3 Barbara Nannucci.

"Se i vigliacchi che hanno vandalizzato la targa che ricorda il martirio di Norma Cossetto al parco di Sorgane credono di fermarci o spaventarci, bene avranno un'amara sorpresa; il nostro impegno, in vista del Giorno del Ricordo 2026 (10 febbraio) sarà ancora più forte e determinato" Queste le parole di Giampaolo Giannelli, coordinatore per la Toscana della Unione degli Istriani.

"Nella notte di Natale mani barbare e vigliacche hanno vandalizzato, gettato a terra, insozzato di terra la targa posta in memoria di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana gettata nelle foibe dopo essere stata violentata dai comunisti titini. Chiediamo alle istituzioni una ferma condanna dell'accaduto ed una maggiore vigilanza affinchè la targa sia rispettata e la memoria della martire istriana, medaglia d'oro al valor civile, simbolo di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo, abbia il rispetto che merita" conclude Giampaolo Giannelli, coordinatore per la Toscana Unione degli Istriani.