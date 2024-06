Tanti lavori di asfaltatura a Firenze

Lavori di asfaltatura nella corsia lato edifici di viale Fratelli Rosselli, in via Coluccio Salutati e via Marsuppini. E ancora in via Romana, via Cavour e in via del Ponte di Mezzo-via Giovanni da Marignolli.

Sono i principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

In dettaglio, la prossima settimana sono in programma ulteriori lavori di asfaltatura in vista del Tour de France in zona piazza Vittorio Veneto, per la precisione l’intervento riguarda viale Fratelli Roselli e il primo tratto di piazzale Porta a Prato lato edifici. Da lunedì 3 a sabato 8 giugno in orario notturno (21.30-5) sarà interrotta la circolazione in piazza Vittorio Veneto (tra Corso Italia e viale Fratelli Rosselli, compresa l’area di parcheggio-capolinea Tpl)-viale Fratelli Rosselli (da piazza Vittorio Veneto a piazzale di Porta a Prato)-piazzale di Porta a Prato (da viale Fratelli Rosselli a Il Prato).

Chiusura anche per la direttrice via Solferino (da piazza Vittorio Veneto a via Magenta)-via Montebello (da viale Fratelli Roselli a via Magenta). Inoltre in piazza Vittorio Veneto sarà invertito il senso unico sulla corsia preferenziale che diventerà in direzione delle Cascine). Cambio di senso anche in via Magenta che diventerà da Corso Italia verso via Solferino. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Vittori Veneto e diretti verso piazzale di Porta a Prato/Il Prato: lungarno Vespucci-via Magenta-via Montebello-via Palestro-Il Prato

Inoltre, a seguito di interventi sui sottoservizi (acquedotto), saranno effettuati interventi di asfaltatura in via Coluccio Salutati e via Marsuppini. Per quanto riguarda la prima strada, i lavori riguardano i tratti in corrispondenza dei numeri civici 12 e 24 e saranno effettuati in orario notturno a partire da lunedì 3 giugno. Previsto un senso unico da piazza Gavinana in direzione di via di Ripoli con revoca della corsia preferenziale e restringimenti di carreggiata. Percorso alternativo per la chiusura della corsia riservata in direzione di via di Ripoli: piazza Gavinana-via Poggio Bracciolini-piazza Ravenna-lungarno Ferrucci-via di Rusciano-via Salutati.

A seguire sarà la volta di via Marsuppini con chiusura del tratto da via di Ricorboli a viale Michelangiolo (sempre orario 21-6). Itinerario alternativo in direzione di via Salutati: viale Michelangiolo-piazza Ferrucci-via Gian Paolo Orsini-via di Ricorboli. Percorso alternativo in direzione di viale Michelangiolo: via Salutati-via De Baldovini-lungarno Ferrucci-viale Michelangiolo. Termine previsto 7 giugno.

Ripristini per lavori ai sottoservizi anche in via Romana, nei tratti tra i numeri civici 71 e 78R e in corrispondenza del numero civico 117R. Prevista la chiusura dalle 21 di venerdì 7 alle 5.30 di sabato 8 giugno del tratto tra piazza della Calza e via da’ Mori. Previsti anche cambi di senso in via da’ Mori e via di Serumido (da via dei Serragli a via Romana). Percorso alternativo: piazza della Calza-piazzale di Porta Romana-viale Petrarca-piazza Tasso-via del Campuccio-via dei Serragli-via di Serumido-via da’ Mori.

La prossima settimana in programma anche l’asfaltatura, sempre in orario notturno, di via Cavour. Da lunedì 3 a sabato 8 giugno in orario 21-6 sarà in vigore un divieto di transito tra via dei Pucci e via Guelfa.

Proseguono anche i rifacimenti nella zona di via del Ponte di Mezzo e via Giovanni dei Marignolli. Da lunedì 3 a sabato 8 giugno, sempre in orario 21-6, i lavori interesseranno l’area dell’intersezione tra le due strade con interruzione della circolazione in via Giovanni dei Marignolle (tra via del Ponte di Mezzo e via Giovanni da Empoli) e in diversi tratti di via del Ponte di Mezzo (tra via del Massaio e via Giovanni dei Marignolle nella sola corsia in direzione di quest’ultima strada, tra via Giovanni dei Marignolle a via del Massaio nella corsia in direzione con quest’ultima, tra via Giovanni dei Marignolle a via Mariti nella corsia in direzione di via Mariti, tra via Mariti e via Giovanni dei Marignolle nella sola corsia in direzione di via Giovanni dei Marignolle).

Itinerari alternativi da via Mariti per tornare in via del Ponte di Mezzo lato via del Massaio: via Mariti-via Della Valle-via Arcovata-via del Massaio; da via Mariti per tornare in via Dei Marignolle: via Mariti-via Della Valle-via Arcovata-via del Massaio-via Odorico da Pordenone-via Circondaria-via Buonsignori-via dei Marignolle-via Danti-via Giovanni da Empoli-via dei Marignolle; da via del Ponte di Mezzo lato via del Massaio per tornare in via del Ponte di Mezzo lato via Mariti direzione ospedale: via Odorico da Pordenone-via Circondaria-via Buonsignori-via Mariti; da via del Ponte di Mezzo lato via del Massaio per tornare in via del Ponte di Mezzo lato viale Guidoni: via Odorico da Pordenone-via Circondaria-via Buonsignori-via Mariti-viale Redi-via di Novoli-via Forlanini-viale Guidoni.

Infine per ripristini a seguito di interventi di sottoservizi da lunedì 3 giugno sarà chiuso il tratto di via dei Medici tra via degli Speziali e via dei Tosinghi. Termine previsto 6 giugno.

Ecco gli altri principali interventi.

Corso: lunedì notte, da mezzanotte alle 6, sarà effettuata la sostituzione di una vetrina. Il tratto via dei Calzaiuoli-piazza Santa Elisabetta sarà chiuso.

Via Santa Reparata: per la vuotatura di una fossa biologica lunedì 3 giugno, sempre da mezzanotte alle 6, la circolazione sarà interrotta da via Guelfa a via Ventisette Aprile.

Via dell’Anguillara: lunedì 3 giugno è in programma lo smontaggio di un ponteggio con chiusura, dalle 9.30 alle 20, del tratto via dell’Acqua-piazza San Firenze. Previsto anche il senso unico in via della Vigna Vecchia da via dell’Acqua in direzione di piazza San Firenze.

Via dei Cimatori: per il posizionamento di macchinari dalle 21 di lunedì 3 alle 6 di martedì 4 giugno sarà chiusa la direttrice via dei Cimatori-piazza dei Cerchi.

Via dei Cerchi: per lavori edili con piattaforma aerea martedì 4 giugno scatterà la chiusura del tratto Corso-via dei Tavolini. Il provvedimento sarà in vigore fino al 7 giugno.

Via dell’Oriuolo: ancora lavori edili con piattaforma aerea. Da mezzanotte alle 5 di martedì 4 giugno sarà interrotta la circolazione tra piazza del Duomo e via Portinari. Il provvedimento sarà replicato mercoledì 5 stesso orario.

Via del Piaggione-piazza di Cestello: per effettuare lo scarico di materiale per un cantiere edile mercoledì 5 giugno in orario 9-17 sarà interrotta la circolazione sulla direttrice via del Piaggione (tra via del Tiratoio e piazza di Castello)-piazza di Cestello (tra via del Piaggione e lungarno Soderini).

Via dei Neri: mercoledì 5 giugno è in programma un trasloco. Dalle 9.30 alle 15 sarà in vigore un divieto di transito sulla direttrice via dei Neri (tra via dei Rustici e via dei Benci)-via delle Brache (tra piazza del Peruzzi e via dei Neri)-via del Canto Rivolto (tra piazza dei Peruzzi e via delle Brache).

Via della Mosca: per intervento con piattaforma aerea giovedì 6 giugno dalle 9 alle 19 circolazione interrotta tra via dei Neri e via dei Saponai.

Borgo Ognissanti-via del Porcellana-via di San Paolino: per effettuare il sollevamento di impianti dalle 22 di giovedì 6 alle 5.30 di venerdì 7 giugno sarà interrotta la circolazione sulla direttrice Borgo Ognissanti (tra piazza Goldoni e piazza d’Ognissanti)-via del Porcellana (tra Borgo Ognissanti e via Palazzuolo)-via di San Paolino (tra via del Porcellana e via Palazzuolo)-piazza di San Paolino (tra via Palazzuolo e via di San Paolino). Viabilità alternativa per chi proviene da via dei Fossi diretti in piazza d’Ognissanti: via Palazzuolo-via Finiguerra-Borgo Ognissanti-via Curtatone-lungarno Vespucci-piazza Ognissanti; oppure piazza Goldoni-Ponte alla Carraia-lungarno Soderini-Ponte Vespucci-lungarno Vespucci-piazza d’Ognissanti.

Viabilità alternativa per chi proviene da via dei Fossi in direzione di via del Porcellana: piazza Goldoni-Ponte alla Carraia-lungarno Soderini-Ponte Vespucci-lungarno Vespucci-via del Curtatone-via di Santa Lucia-via degli Orti Oricellari-via Alamanni-piazza della Stazione-via della Scala-piazza Santa Maria Novella-piazza degli Ottaviani-via Palazzuolo.

Via Maffia: per lavori edili venerdì 7 giugno dalle 9.30 alle 11.30 sarà chiuso il tratto via Sant’Agostino-via di Santo Spirito.

Via dei Palchetti: ancora un trasloco con l’istituzione di divieto di transito nel tratto tra via della Vigna Nuova e via dei Federighi. Il provvedimento sarà in vigore venerdì 7 giugno in orario 9-17.