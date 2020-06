Martedì 9 giugno (ore 11.00) nella sala virtuale Più Compagnia, evento gratuito in occasione della chiusura dell'anno scolastico, un film che si rivolge ai ragazzi

Martedì 9 Giugno (ore 11.00) appuntamento per studenti e docenti nella sala virtuale Più Compagnia, per l’evento di chiusura dell’anno scolastico: questa la prima delle attività di Lanterne (più) Magiche, il programma regionale di educazione all’immagine e al linguaggio audiovisivo, rivolta alle nuove generazioni di spettatori, che ha rimodulato online la propria proposta didattica per i prossimi mesi, con un programma di contenuti educativi e di intrattenimento per studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

In programma Martedì 9 la proiezione di Takara. La notte che ho nuotato, dei registi Damien Manivel e Kohei Igarashi: un film che parla di affetti familiari, di piccole grandi scoperte e di un intenso amore padre-figlio. Tutto raccontato dal punto di vista di un bambino giapponese di sei anni.

Il film sarà visibile online su Più Compagnia gratuitamente: basterà collegarsi ala sito www.cinemalacompagnia.it e accedere alla sala virtuale, oppure digitare la Url https://www.mymovies.it/live/piucompagnia/, alle ore 11 del 9 Giugno. La proiezione sarà introdotta da Leonardo Moggi, coordinatore della didattica di Lanterne Magiche.

Le attività di Lanterne (più) Magiche – Estate proseguono con proiezioni e laboratori che si svolgeranno di mattina e di pomeriggio e saranno una combinazione di proiezioni di film (anche cortometraggi e animazione) e di incontri con gli operatori Lanterne Magiche. Tra le attività rivolte ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, da segnalare:

- Critico per gioco

breve laboratorio composto da 1 incontro per scoprire insieme gli elementi di un film + 1 proiezione in streaming (film di animazione) + 1 incontro per lavorare e giocare insieme sul film visto.

- I mestieri del cinema

Cosa si nasconde nei backstage dei film preferiti dai ragazzi. Breve laboratorio composto

dalla visione di un film in streaming + 2 incontri condotti da un operatore LM per scoprire il dietro le quinte del set del film visto e di altri.

- Laboratorio di animazione cinematografica

Come si crea un film di animazione? Gli elementi fondamentali per realizzare un'animazione cinematografica per giocare e imparare, insieme a esperti del settore.

I laboratori sopra descritti potranno anche essere svolti in presenza, qualora associazioni e cooperative richiedessero l'intervento dei nostri operatori presso le loro strutture.

- Per i più grandi un corso di storia del cinema a cura del giornalista cinematografico Giovanni Bogani, un viaggio nella storia del cinema, attraverso quattro lezioni online, corredate di clip di film celebri, interviste a registi, "dietro le quinte" dei set.

Per informazioni sul programma, e per aderire alle iniziative scrivere a info@lanternemagiche.it