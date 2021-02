Taglio del nastro per il nuovo ristorante Maninpasta Guido Monaco

L'inaugurazione oggi ad Arezzo

Taglio del nastro per il ristorante Maninpasta Guido Monaco. Il nuovo locale dei fratelli Massimo e Roberto Lodovichi è stato inaugurato nella giornata di sabato 6 febbraio con una cerimonia privata, ma aprirà al pubblico da mercoledì 10 febbraio, andando a concretizzare un importante investimento nel centro storico cittadino e a lanciare un segnale positivo di ripresa in un momento particolarmente delicato per la ristorazione. Questa nuova esperienza rappresenta una crescita del progetto Maninpasta avviato nel 2014 a Saione.