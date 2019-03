Tac e Risonanza: ologrammi 3D in tempo reale

Uno strumento che migliora la visualizzazione, la pianificazione degli interventi e le attività di supporto alla diagnosi

In Toscana sarà presentato un software innovativo nel campo della diagnostica, che permetterà ai medici di avere un nuovo strumento. Grazie ad una tecnologia che combina Mixed e Augmented Reality, Witapp ha realizzato un software che consente la visualizzazione in tempo reale di una Tac e di una Risonanza sotto forma di ologramma interattivo. Con questa piattaforma sarà possibile, per i medici, avere a disposizione uno strumento che migliora la visualizzazione, la pianificazione degli interventi e le attività di supporto alla diagnosi. Il tutto con un effettivo risparmio in termini di tempi e costi.

Il nuovo software verrà presentato lunedì 25 marzo a Palazzo Strozzi Sacrati. All'incontro con i giornalisti saranno presenti l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, l'amministratore delegato di Witapp Giovanni Pugliese, e Giuseppe Spinelli, direttore chirurgia maxillo-facciale dell'Aou Careggi.