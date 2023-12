Suraj Sharma, protagonista del film “Vita di Pi”, al River to River

Suraj Sharma, protagonista del film 4 volte premio Oscar e trionfatore ai Golden Globe “Vita di Pi”, attore nominato ai BAFTA e vincitore di riconoscimenti tra cui un MTV Movie Award, sarà al River to River Florence Indian Film Festival oggi , alle ore 20.30, per presentare in prima italiana il nuovo lavoro: la pellicola dal cast stellare “Gulmohar” (India, 2023, 131’) firmata dal cineasta Rahul Chittella. Reduce dal successo di “How I Met Your Father”, spin off di “How I Met Your Mother” vincitore di due Emmy Award, e attualmente su Netflix con la commedia romantica “La stagione dei matrimoni” di Tom Dey, Sharma arriva al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/R) ospite dell’unico evento cinematografico in Italia che esplora il volto dell’India contemporanea, giunto alla 23/ma edizione con la direzione di Selvaggia Velo, con un film corale ambientato alla vigilia del festival di Holi che segue le vicende di una famiglia durante un difficile momento di transizione: la vendita della proprietà dove ha vissuto per oltre trent’anni e ben tre generazioni, tra segreti del passato e conflitti del presente.

River to River Florence Indian Film Festival si svolge con il patrocinio dell’Ambasciata dell’India, sotto l'egida di Fondazione Sistema Toscana nell’ambito della nell’ambito della “50 Giorni di Cinema a Firenze” e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Cinema e Audiovisivo, Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione CR Firenze.

Le attività del festival partiranno già al mattino, alle 11.00, con l’incontro “Le città dell’India e del mondo, con gli occhi di Italo Calvino”, omaggio al grande intellettuale nel centenario della nascita insieme a Veronica Giuffrè, social media manager con lunga esperienza nell’editoria, head of content per Giunti Editore e Bompiani e creatrice del seguitissimo blog “Il cassetto dei calzini spaiati”, in cui parla di libri.

Ancora, alle 16.00 continua il focus sul regista Mrinal Sen con la proiezione di “Bhuvan Shome” (India, 1969, 96’), ambientato alla fine degli anni ’40 con protagonista un burocrate la cui visione della vita cambierà dopo l’incontro con la giovane Gauri. Alle 18.00 si prosegue con la proiezione nella saletta degli episodi 3 e 4 della serie di Joyeeta Patpatia “Four More Shots Please!” (India, 2022, 72’) con protagoniste ragazze che hanno imparato a gestire le difficoltà della vita tra uno shot di tequila e l’altro. Allo stesso orario in sala “Call me dancer” (India, UK, Israele, USA, 2023, 83’) di Leslie Shampaine e Pip Gilmour, la storia del giovane Manish che fa di tutto per inseguire il suo sogno di diventare un ballerino professionista, affrontando insicurezze e limiti imposti dalla famiglia. Un documentario sulla speranza e la forza di volontà per riuscire a raggiungere i propri obiettivi.

Il River to River Florence Indian Film Festival si impegna a tutelare l’ambiente, riducendo rischi e impatti, tramite scelte responsabili che limitino il suo impatto ambientale e promuovano l’efficientamento energetico, l’utilizzo responsabile delle risorse e il corretto smaltimento dei rifiuti.

Nel sito web del Festival è stato aggiunta una sezione sulla sostenibilità ambientale (https://www.rivertoriver.it/sostenibilita/), all’interno della quale è possibile scoprire le azioni che il River to River intende perseguire a partire da questa edizione.

A tal proposito, tra i nuovi partner del Festival quest’anno si è aggiunta Diligentia, un’associazione per la responsabilità d’impresa e di sviluppo sostenibile.

