SuperEnalotto: premi da € 10.000 non ritirati in Toscana

Restano ancora pochi giorni per riscuotere i premi da 10mila euro messi in palio dall’iniziativa speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar. L’iniziativa, andata in scena a giugno 2025, ha distribuito complessivamente 1.000 premi garantiti, ciascuno da 10mila euro, in occasione di quattro estrazioni straordinarie.

Dei 1.000 premi assegnati, come riporta Agipronews, sono 7 quelli non ancora riscossi in Toscana.

Due premi dell’estrazione di venerdì 20 giugno riguardano Piancastagnaio (SI) presso il Bar La Rocca in Viale Gramsci, 26 e Lucca (LU) presso la Tabaccheria n. 24 in Via Ingrillini, 11.

Tre premi dell’estrazione di sabato 21 giugno riguardano Terranuova Bracciolini (AR) presso la Tabaccheria Centrale in Piazza della Repubblica, 6, Pistoia (PT) presso il Non Solo Fumo in Via Spartitoio, 1, e Firenze (FI) presso la Tabaccheria Vascelli in Via Orazio Vecchi, 56/60. Un premio dell’estrazione di venerdì 27 giugno è ancora in attesa a Torrita di Siena (SI) presso il Sisal Match Point in Via Mazzini, 112, e un premio dell’estrazione di sabato 28 giugno a Pistoia (PT) presso il Bar Aurora in Via Antonelli, 2.

Per verificare l’eventuale vincita, i giocatori devono controllare il codice univoco riportato sulla ricevuta di gioco. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale SuperEnalotto.it, tramite App ufficiale o nei punti vendita Sisal.

Le vincite possono essere riscosse presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma, nei Punti Pagamenti Premi o nei punti vendita autorizzati, presentando la ricevuta originale e un documento di identità.

Si ricorda che i termini di riscossione, pari a 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, stanno per scadere: i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno dovranno essere ritirati entro il 18 e 19 settembre, quelli del 27 e 28 giugno entro il 25 e 26 settembre.