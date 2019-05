Superbike, si accende il Pirelli Italian Round 2019

Fotografie di Marco Savino

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio tre giorni da non perdere all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con il 5° Round del Campionato Mondiale MOTUL FIM SBK 2019

A Imola all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per tre giorni torna il Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike 2019 con il quinto round che si preannuncia davvero interessante.

Grande l'attesa da parte dei fan di sapere se Alvaro Bautista, approdato in SBK dalla MotoGp quest'anno, porterà in trionfo la Ducati Panigale V4 R anche in Italia, dopo aver vinto tutte le gare svolte fino ad oggi, e quindi 11 su 11. Ovviamente proverà a dargli filo da torcere Jonathan Rea su Kawasaki rimasto quindi all'asciutto di vittorie in questo campionato 2019 con solo secondi posti e un terzo. Terzo in classifica di campionato Alex Lowes e quarto Michael Van der Mark, quindi Leon Haslam e solo sesto Chaz Davies anche lui su Ducati Aruba Racing Team. L'italiano Marco Melandri su Yamaha è settimo con 69 punti.

Le gare sono visibili in chiaro su TV8 sabato 11 maggio a partire dalle ore 13.30 fino alla fine della giornata di gare e domenica 12 maggio dalle 12,45 per tutta la durata delle gare. Si potranno vedere anche su SkySport MotoGp canale 208.

Ecco gli appuntamenti della tre giorni.

Venerdì 10 maggio

9:00 - 9:30 WorldSSP300 FP1A

9:45 - 10:15 WorldSSP300 FP1B

10:30 - 11:20 WorldSBK FP1

11:30 - 12:15 WorldSSP FP1

13:30 - 14:00 WorldSSP300 FP2A

14:15 - 14:45 WorldSSP300 FP2B

15:00 - 15:50 WorldSBK FP2

16:00 - 16:45 WorldSP FP2

Sabato 11 maggio

9:30 - 9:50 WorldSBK FP3

9:35 - 9:55 WorldSP FP3

10:00 - 10:15 WorldSSP300 FP3A

10:25 - 10:40 WorldSSP300 FP3B

11:00 - 11:25 WorldSBK Tissot Superpole

11:40 - 12:05 WorldSP Superpole di Tissot

12:20 - 12:40 WorldSSP300 Tissot Superpole A

12:50 - 13:10 WorldSSP300 Tissot Superpole B

14:00 Gara WorldSBK 1

15:15 WorldSSP300 Gara ultima opportunità

Domenica 12 maggio

9:00 - 9:15 Warm-Up WorldSBK

9:25 - 9:40 WorldSSP Warm-Up

9:50 - 10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Tissot Superpole Race

12:15 WorldSSP Race

14:00 WorldSBK Race 2

15:15 WorldSSP300 Race

Articolo a cura di Stefania Guernieri