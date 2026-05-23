I bambini conquistano Firenze: viaggio per mari e terre all'IGM

La città si è trasformata in un grande laboratorio creativo dedicato all’infanzia. Fino a domani, 24 maggio, attività, spettacoli e laboratori ispirati a Pinocchio e al rapporto tra verità e bugia. Coinvolti musei, biblioteche, piazze e luoghi simbolo di Firenze. Tra questi l'Istituto Geografico Militare, ente dell'Esercito Italiano, che abbiamo visitato per voi.

In occasione del bicentenario di Carlo Lorenzini (1826-2026), più noto come Carlo Collodi, il Comune di Firenze, con l’ufficio Le chiavi della città della Direzione Istruzione, e la Fondazione MUS.E – con la direzione artistica di Valentina Zucchi – dedicano la XIII edizione dell’evento Firenze dei bambini proprio a Collodi, con un’attenzione speciale al suo capolavoro Le avventure di Pinocchio e al delicato rapporto fra bugie e verità.

Il grande evento rivolto ai più piccoli trasforma così la città di Firenze in un immenso paese dei balocchi nel quale perdersi e ritrovarsi, riflettendo su quanto sia delicato pensare e agire in sincerità fra le tentazioni di Lucignolo, i tranelli del Gatto e della Volpe e i consigli della Fata turchina o del Grillo parlante.

Organizzato con il patrocinio della Fondazione nazionale Carlo Collodi e del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, nonché inserito tra le iniziative del Bicentenario collodiano, l’evento fiorentino offre un’occasione unica per rivivere le avventure del burattino più famoso al mondo e per scoprire le altre storie scritte per i bambini da Lorenzini, che nacque il 24 novembre 1826 in via Taddea, a pochi passi da San Lorenzo, e che assunse più tardi il nome di Collodi in omaggio al borgo nativo della madre Angiolina Orzali.

Firenze dei Bambini è possibile grazie al prezioso sostegno di importanti enti pubblici e privati: Città Metropolitana di Firenze; partner scientifico INDIRE; sponsor Beyfin, Toscana Energia, Mukki, Human Company, Menarini, Officina profumo farmaceutica di Santa Maria Novella, Unicoop Firenze, Aboca, con il contributo di Fondazione CR Firenze, grazie a Publiacqua, Alia, insieme a Fondazione Meyer, Istituto degli Innocenti, Istituto Universitario Europeo, Istituto Geografico Militare, con partenariato di Rivoire, Rifrullo, La Ménagère, Chicco, Camst e Cirfood.

In questo fine settimana, le attività sono rivolte alle famiglie con bambini da 0 a 12 anni, declinate per le diverse fasce di età.

All’Istituto Geografico Militare, i bambini vivranno come Giannettino un viaggio ideale per mari e per terre attraversando tutta l’Italia: grazie a giochi, esperimenti ed esplorazioni per tutte le età – fra cui anche le preziose attività della Fondazione Veronesi – la geografia non avrà più segreti per loro e, terminato il percorso, riceveranno niente di meno che il diploma da cartografo… ma anche uno squisito gelato al cioccolato offerto da Fabbriche toscane, licenziatari di Difesa Servizi della famosa cioccolata militare.

Gli altri luoghi da visitare

Luoghi | Firenze dei Bambini

La fine della festa

Un corteo colorato e rumoroso saluterà, domani 24 maggio, la XIII edizione di Firenze dei bambini e il suo protagonista, il burattino-bambino Pinocchio. Il punto di partenza è in via de’ Martelli, ore 17, davanti alla chiesa di San Giovannino degli Scolopi dove a fare strada saranno quattro strambi personaggi: la Fata turchina, Mangiafuoco, Pinocchio, tutti sui trampoli, e il Grillo Parlante come al solito con i piedi ben piantati a terra. Con il sottofondo musicale della Large Street Band il corteo festoso attraverserà le strade del centro per arrivare in piazza della Signoria, dove incontrerà il Gatto e la Volpe con i loro numeri di giocoleria, mentre Mangiafuoco si esibirà in uno spettacolo con il fuoco.

Tutta la banda si riunirà infine sull’Arengario di Palazzo Vecchio per un saluto collettivo.