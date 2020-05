Su Nove da Firenze "L'uomo che viveva ancora in Lockdown"

La prima puntata di una miniserie comica. Protagonista un uomo che, dal 9 marzo 2020, aveva scelto di non informarsi e di non ascoltare più niente. Fino a che un amico...

VIDEO —

Su Nove da Firenze la prima puntata di una miniserie comica, L’Uomo che viveva ancora in lockdown. C’è ancora chi vive così : la spesa consegnata a domicilio, non si allontana di 200 metri da casa e, perché vuole loro bene, tiene i bambini ancora a casa. Del resto, cosa avreste fatto voi se vi avessero proiettato all'improvviso dal 4 marzo al 19 maggio? Quest'uomo aveva infatti scelto di non informarsi più, di non ascoltare più niente. Fino a che un amico...

Con Marco Bazzichi e Matias Mesquita che lavora, con una cooperativa, alla biblioteca delle Oblate e teme seriamente per il suo destino. Un po’ come tutti, chi per un motivo o per un altro. Ma cerchiamo di sdrammatizzare e ridere su ripensando alle nostre paure, che ci attanagliavano ancora poche settimane fa.

