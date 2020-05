L'uomo che viveva ancora in Lockdown: online il secondo episodio

L'uomo che viveva ancora in Lockdown Ep. 2

Sognando la Cina, torna la miniserie comica di Nove da Firenze

VIDEO — Su Nove da Firenze la seconda puntata della miniserie comica, L’Uomo che viveva ancora in lockdown.

Sognando la Cina. Inorridito dalle notizie che giungono dalla Svezia e dal Brasile, il protagonista, convinto della necessità di vivere ancora come nella fase 1 del lockdown, ha lasciato momentaneamente moglie e figli e si è messo in quarantena volontaria “per il loro bene”. Il suo amico Matias Mesquita cerca di farlo uscire di casa, ma sapere che i giovani hanno ripreso la movida di sempre, in barba al distanziamento sociale, sembra un ostacolo insuperabile.