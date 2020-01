Strade provinciali: Sp 54, 55 e 110 presentano problemi seri

Sopralluogo di Gemelli (Fratelli d’Italia) a Fiesole, con la consigliera comunale Alessandra Gallego. Metrocittà avvia lavori di ripristino della Sp 72 su cui insistono due frane

La Città Metropolitana di Firenze ha consegnato i lavori per avviare il ripristino della Sp 72, a Lastra a Signa, interessata a due frane. La ditta appaltatrice Avr chiuderà la strada nel tratto compreso fra le due frane che insistono sulla Sp (dal km 0+900 al km 1+300), dal 20 al 24 gennaio 2020, con orario 9-16. Saranno eseguiti lavori di disgaggio e taglio alberi sulla frana al km 1+300 e contemporaneamente il disgaggio su quella al km 0+900, più recente. Una volta eseguita l'operazione sulla nuova frana, l'Ufficio Viabilità della Metrocittà valuterà le modalità di ripristino del doppio senso di circolazione.

Ieri il consigliere metropolitano Claudio Gemelli (Fdi nel Centrodestra per il cambiamento) ha effettuato un sopralluogo sulle strade provinciali che insistono sul Comune di Fiesole, "in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini". "Già il mese scorso - spiega Gemelli - ho presentato un'interrogazione in Città Metropolitana sulle condizioni delle Sp 54 e 55 e sulla sicurezza di alcuni tratti particolarmente pericolosi e sono in attesa della risposta". Insieme alla consigliera comunale di Centrodestra a Fiesole, Alessandra Gallego, "ho potuto vedere con i miei occhi la situazione non solo di queste strade ma anche di un'altra importante via di collegamento, la Sp 110 ridotta in condizioni pessime". I problemi di queste strade riguardano "non solo la presenza di buche che diventano molto pericolose quando piove o c'è il ghiaccio, ma di seri problemi strutturali della strada stessa che in alcuni tratti sta letteralmente cedendo e crollando verso le reti di delimitazione con le proprietà private". Pare che queste strade siano già state oggetto di segnalazione da parte dei cittadini "che tuttavia sono rimaste inascoltate". La sicurezza degli utenti della strada "deve essere una priorità assoluta. Chiediamo un rapido intervento della Città Metropolitana su questi tratti ed annuncio che nelle prossime settimane convocherò la prima Commissione con uno specifico ordine del giorno sulle condizioni delle strade provinciali presenti su tutto il territorio della Città Metropolitana per valutarne lo stato e conoscerne i problemi di sicurezza".