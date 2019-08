Strade di provincia: i cantieri in agosto

Mercoledì 7 agosto (dalle 8 alle 14) chiusura per la SP49. Londa-Stia: confermati i lavori sulla SS 67 fino al 30 settembre

Per consentire l'esecuzione in sicurezza di lavori al piano stradale l'ufficio viabilità della Città Metropolitana ha disposto la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della S.P. 49 "Certaldo-Tavarnelle" dal km 2+800 al km 3+010 circa, nel Comune di Barberino e Tavarnelle, il giorno 07/08/2019 in orario 08.00/14.00. Sarà garantito il transito ai mezzi delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, 118 e altri mezzi di soccorso.

Per consentire la prosecuzione in sicurezza dei lavori al Ponte sul Torrente Moscia sulla S.S. N°67, evitando il crearsi di una situazione di potenziale pericolo derivante da ingorghi in prossimità del senso unico alternato sulla "Tosco-Romagnola", è stata confermata fino al 30 settembre la chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia della S.P. 556 "Londa-Stia" dal km 0+000 al km 0+250 circa, in corrispondenza dell'intersezione con Via Armando Cecchini. Rimane garantito il transito agli automezzi di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, ai mezzi di Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, 118 e mezzi di soccorso, agli automezzi del trasporto pubblico locale e agli autorizzati. In alcune fasce orarie di maggiore afflusso sarà consentita la circolazione veicolare nella sola direzione Londa-Stia con provenienza Firenze/Rufina con presenza di personale addetto alla gestione del traffico.