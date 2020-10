Stima di un quadro comprato a Firenze negli anni '80

Qual'è il valore di una tela che raffigura il centro storico con intenti commerciali più che artistici?

Buonasera,

ho letto sul sito che mandando una foto del quadro di cui non si è certi del suo valore, lei può fornirmi gentilmente un parere. Le invio le foto del quadro, comprato a Firenze in centro negli anni 80.

La ringrazio in anticipo e saluto cordialmente

G. C.

Gentile signora buongiorno,

sono Mauro Manganelli consulente d'arte della redazione Nove da Firenze [scrivere a nove@nove.firenze.it]

Le rispondo in merito alla sua richiesta, relativamente al quadro raffigurante, presumibilmente l'abbazia di Santa Maria Novella con la facciata di Leon Battista Alberti.

Si tratta di una raffigurazione tipica degli anni '70, con intenti commerciali più che artistici: dalla foto pervenuta non riesco a leggere la firma, salvo una visione dal vero, presumibilmente si tratta di un pittore toscano che operava in quegli anni.

Non ha un elevato valore artistico: oggi il mercato gli riconosce un valore fra i 100/200 euro, essendo una tipologia di quadri poco richiesti, se non uniti ad una firma importante.

Rimanendo a sua disposizione per ogni consulenza, la saluto cordialmente.

Dott. Mauro Manganelli esperto d'arte