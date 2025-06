'Stella rossa', torna il festival di Arci Firenze

Firenze, 26 Giugno 2025. Dal 1 al 6 luglio torna a Firenze Stella Rossa Fest, il festival di Arci Firenze che anche in questa sua VII edizione si svolgerà alla SMS di Rifredi. Sarà di nuovo la storica Casa del Popolo di Via Vittorio Emanuele II, a due passi da Piazza Dalmazia, ad ospitare nel suo ampio ed ombreggiato spazio all'aperto la festa del comitato fiorentino di Arci, che per sei giorni vedrà impegnati oltre 150 volontari e volontarie per realizzare un'edizione fatta di concerti, dj set, talk, cene, laboratori e spazi per i più piccoli.

"Una edizione che mette in evidenza il lavoro e la passione che Arci Firenze mette in questo festival" ha detto l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. "Attraverso musica, cultura e impegno sociale, si crea un momento di unione, rispetto e sostenibilità per tutta la comunità. Tanti appuntamenti in musica, cene, laboratori e giochi per bambini che per sei giorni animeranno l'Sms di Rifredi anche grazie al lavoro di oltre 150 volontari e volontarie".

“Siamo orgogliose e orgogliosi di questa settima edizione della festa – spiega la Presidente di Arci Firenze Marzia Frediani - sia per la qualità del programma che per la grande partecipazione in termini di volontariato, di presenza di circoli e case del popolo e per la rete di sostegno e supporto territoriale che si allarga sempre più. Come ogni anno abbiamo cercato di tenere insieme impegno, cultura, accessibilità e sostenibilità cercando di fare della nostra festa un piccolo ecosistema virtuoso.

Quest'anno più che mai – conclude la Presidente di Arci Firenze - sentiamo l'urgenza di esprimere tutta la nostra migliore energia per dire a noi stessi e a chi verrà a trovarci che in questo mondo umano interconnesso, purtroppo così più vicino al baratro, dobbiamo provare a fare le piccole cose e le grandi cose con consapevolezza, etica e responsabilità. La festa è il nostro modo di stare insieme, un modo pacifico e rispettoso delle differenze, e faremo quello che possiamo per rendere questa occasione significativa per chi sceglierà di esserci”.

LA MUSICA LIVE – La Stella Rossa Fest 2025 si aprirà il Martedì sera con la finalissima della V edizione del Firenze Suona Contest, il prestigioso concorso nazionale di musica originale nato per promuovere giovani band, cantautrici e cantautori di tutta Italia. Sul palco i saliranno le sei band finaliste tra le ventiquattro che, selezione dopo selezione (tutte svolte al Brillante - Nuovo Teatro Lippi), hanno raggiunto la finalissima.

Mercoledì 2 Luglio, sul palco della Stella Rossa, arriva Piotta. Il cantautore, rapper, produttore e scrittore romano, punto di riferimento della scena urban italiana fin dagli anni '90, arriva a Rifredi con un concerto in cui condenserà tutta la sua incredibile carriera che, attraverso 15 album, ha mescolato popolarità e successi di massa ad attività di impegno sociale, giornalismo, letteratura, teatro.

Giovedì 3 Luglio sarà la volta di Amalfitano, il progetto solista di Gabriele Mencacci. Un canto sincero urlato alla luna, tra feste mediterranee dall'anima punk, l'estate italiana che spacca i muri e le notti perdute nel piano bar, dove tutto ruota attorno all'amore: questo, nel profondo del profondo, è Amalfitano, che arriva a Firenze dopo il successo del primo album "Il Disco di Palermo" e la conferma lo scorso anno con "Tienimi la mano, Diva" già nel cuore di molti. Il live di Amalfitano sarà aperto da Alessandro Ragazzo.

Venerdì 4 Luglio la SMS di Rifredi si trasformerà in una balera d'altri tempi, con il concerto de L'Orchestrina di Molto Agevole, una compagine composta da pregiatissimi elementi provenienti dal firmamento classico (Monteverdi Choir, Conservatorio di Milano, 19'04") e rock underground (Calibro 35, The Winstons, Mariposa). L'Orchestrina esegue con maestria, in totale vecchio stile e senza alcun uso di artefatti elettronici moderni, le eccezionali musiche di Secondo Casadei, Carlo "Zaclèn" Brighi, Ferrer Rossi e di tanti altri autori di musica da ballo e da balera del '900, affiancando il loro repertorio di inediti.

Sabato 5 Luglio torna il momento della “Froceria”, la festa lgbtqia+ della Stella Rossa, organizzata in collaborazione con Azione Gay e Lesbica. Sul palco saliranno Dolce Potente, creatura magica dell’underground italiano, che con i suoi set crea le perfette colonne sonore per le battaglie di rivendicazione dei diritti umani e non umani, Leblond, estroso Queer mix sardo/ toscano di natura transfemminista e Freddy Lrg, Dj di Firenze e Resident del collettivo "LE PERRAS" e AMIKA delle PSsY.

Domenica 6 Luglio infine, gran finale con Arci e La Chute che presentano una serata speciale dedicata alla voce, al canto e alla parola, un segno e una caduta: il racconto vocale e musicale di quell'incredibile consorzio di autoproduzioni discografiche denominato La Chute dischi. Sul palco, Magosanto, Massimiliano Larocca, Gargamella, Demon Agios e Giulia Millanta.

Tutti i concerti saranno ad ingresso libero.

TALK – Come sempre Stella Rossa ospiterà all'interno del suo programma un momento di dibattito e riflessione su alcuni dei temi centrali che caratterizzano l'impegno dell'Arci. Si partirà il Martedì 1 Luglio alle 18:30 con “Razzismi made in Italy: idee e pratiche di superamento”. Un incontro al quale parteciperanno Alba Marina Ospina (Consulente esperta in asilo politico e supporto psicosociale a persone straniere in Italia. Finalista del concorso DIMMI di Storie migranti 2021) Federico Oliveri (Professore di Filosofia del Diritto, Università di Pisa e Camerino) e Mamadou Sal (Presidente Ass. dei Senegalesi di Firenze e Circondario). Modererà l'incontro Sara Gatteschi (Arci Firenze).

Il giorno successivo, Mercoledì 2 Luglio, sempre alle 18:30 si parlerà invece dei 30 anni dalla strage di Srebrenica. “Srebrenica. Trent'anni dopo” sarà infatti il titolo del talk al quale parteciperanno Valentina Gagić e Bekir Halilović (Referenti di ‘Adopt Srebrenica’), Andrea Rizza Goldstein (Referente del partenariato tra il Memorial Center Srebrenica e Arci Nazionale) e Micaela Frulli (Professoressa di Diritto Internazionale, Università di Firenze). Modera l'incontro Riccardo Pinzauti (Novaradio).

Giovedì 3 Luglio sarà ospite di Stella Rossa Clara Mattei, Direttrice del Centro di Economia Eterodossa dell’Università di Tulsa, che presenterà “L'economia è politica”, un libro che ribalta il racconto consueto dell’economia e rivela quanta e che politica si nasconda dietro le scelte economiche. Dialogherà con l'autrice Daniele Bianchini, direttore di Novaradio.

Venerdì 4 Luglio si parlerà invece di “Etica e sostenibilità, dentro e fuori dal piatto”, con Eleonora Riso (Chef, Vincitrice di Masterchef Italia 2024) e Alberto Grandi (Professore di Storia del cibo all’Università di Pavia, Autore del bestseller, poi tramutato nel podcast D.O.I. Denominazione di Origine Inventata). Modera il dibattito Martina Agnoletti (Novaradio).

Sabato 5 Luglio sarà il giorno invece di “Essere alleate – un workshop di 'disempowerment' maschile” a cura di Superterrestre APS. L'inizio del workshop è fissato per le 16.00 e per partecipare la prenotazione è obbligatoria scrivendo una mail a hello.maschia@gmail.com

La Domenica come da tradizione sarà dedicata al talk organizzato nell'ambito del Bliff Fest, ovvero il mini festival del fumetto della Stella Rossa. Il talk di quest'anno (alle 18:30) sarà “Pennino e cazzuola. Lavoro, diritti e dignità nel mondo del fumetto” e vedrà la partecipazione di Giuseppe Ciarallo (autore di Era bello il mio ragazzo. Morti sul lavoro. Canzoniere della rabbia e del dolore), Ariel Vittori (vicepresidente di MeFu – Mestieri del Fumetto, associazione per il riconoscimento, la valorizzazione e la tutela delle professioni del fumetto), JAH di Militanza Grafica (progetto artistico antifascista, autore di Torri, un fumetto ideale per chi vive la periferia e la scuola). Modera Alessio Atrei (sindacalista e vignettista satirico).

Il festival del fumetto – Come appena citato, sarà confermato per il suo quarto anno all’interno di Stella Rossa anche “BLIFFest” lo speciale “festival del fumetto indipendente” organizzato da BLIFF! (la Biblioteca del Libro Illustrato e del Fumetto di Firenze). Nell'area del fumetto, circondati dai murales dell'SMS di Rifredi, si troveranno quest'anno banchetti autogestiti, presentazioni e tanti laboratori per i più piccoli che animeranno i sei giorni del festival.

I laboratori per i più piccoli – Dopo il grande successo dell'anno scorso, confermatissimo lo spazio della Stella Rossa Fest dedicato a giovani e bambine a cura del BLIFF! Dal 2 al 6 luglio, dalle 16:00 alle 18:30, laboratori, workshops e attività gratuite di ogni tipo per tutti gusti e le età! Laboratorio con i fumettisti del BLIFF! per creare e disegnare una piccola storia a fumetti (8-12 anni), la pasta da modellare naturale a cura dell’Associazione La Madreterra, un laboratorio radio per raccontare la festa dell’Arci (11-14 anni) a cura di Novaradio, uno di scacchi per bambini e ragazzi a cura dell’ASD Firenze 64 e DLF Firenze Scacchi (7-18 anni) oltre a sessioni di gioco da tavolo a cura delle Associazioni GO! Gioco e Opportunità, Arcigaymerz Firenze.

Il ristorante - Anche quest’anno, durante i 6 giorni del festival, sarà attivo lo spazio A CASA DEL POPOLO, la Sagra dei Circoli Arci: il ristorante curato dai volontari e dalle volontarie dei Circoli Arci di Firenze e provincia. Ogni sera della Stella Rossa Fest sarà infatti possibile fermarsi a mangiare, a prezzi popolari, con i menù tradizionali del nostro territorio, orgogliosamente conservati e tramandati nei decenni dalle brigate culinarie dei Circoli Arci fiorentini. Lo spazio ristorante sarà aperto tutte le sere e non è prevista la prenotazione. I Circoli che quest'anno saranno impegnati in cucina che si alterneranno ogni sera saranno la SMS Peretola e l'Associazione Enogastronomica Cucinorum, il Circolo Arci di Cercina, il Circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio, il Circolo Arci Bruno Baldini di Barberino di Mugello, la Casa del Popolo di Impruneta e il Circolo Arci di Serpiolle. Ogni sera una proposta onnivora e una vegetariana.

Novaradio -La radio comunitaria di Arci Firenze avrà come da tradizione della Festa suo spazio all'interno della Stella Rossa e trasmetterà in diretta ogni giorno dalle 17:00 in poi con i suoi volontari e volontarie e le sue trasmissioni, dando spazio agli ospiti della festa oltre ad animare i pre-concerti con le sue selezioni.

Il mercatino – Confermato anche quest'anno lo spazio del mercatino artigianale delle produzioni locali, in particolare nei giorni del week-end.

Alla festa ci si arriva senza l'auto – Si raggiunge l'SMS di Rifredi in 10 minuti a piedi dalla Stazione FS Firenze Rifredi. In Tramvia con la Linea T1 Leonardo: fermata "Vittorio Emanuele II" in direzione Careggi - fermata "Dalmazia" in direzione Villa Costanza. Al festival è presente una biclostazione gratuita e sicura a cura di Biclò.

Stella Rossa fest è un festival organizzato da Arci Firenze, inserito nel cartellone Estate Fiorentina 2025 e vincitore del bando cultura 2025 di Publiacqua.

Con il contributo di: Unicoop Firenze Firenze | Banca Etica | Sammontana | Energiachiara | Publiacqua | Assicoop Toscana - Unipol Assicurazioni

Media partner: Novaradio

Informazioni: www.arcifirenze.it