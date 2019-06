Stella (FI): "Traffico sulla Fi-Pi-Li al collasso, rimandiamo i lavori a settembre"

Il vicepresidente del Consiglio regionale: "La quarta Commissione faccia un sopralluogo, siamo ancora in tempo. Gli studenti si muovono in treno o bus, non in auto"

Firenze, 5 giugno 2019 - "Chiedo al Presidente della Quarta Commissione (Infrastrutture e Trasporti) del Consiglio regionale della Toscana, di programmare un sopralluogo sui cantieri della SGC Firenze-Pisa-Livorno, dove da qualche giorno sono iniziati i cantieri per il rifacimento di alcuni tratti di superstrada. Il traffico è al collasso, le code sono interminabili. E all'assessore Ceccarelli che ironizza in modo superficiale, ribadiamo che iniziare i lavori su una strada tra le più utilizzate d'Italia proprio nel periodo estivo, quando viene percorsa da centinaia di migliaia di persone che vanno al mare lungo la costa livornese e pisana, è una decisione totalmente irrazionale". Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Non è vero quel che dice l'assessore Ceccarelli - prosegue Stella - e cioè che aprire i cantieri a settembre con l'inizio delle scuole sarebbe stato peggio: gli studenti si muovono in treno, o con bus urbani, non certo lungo la Fi-Pi-Li. Mentre è vero che durante l'estate i villeggianti affollano la superstrada, facendo raddoppiare il numero dei veicoli. Siamo ancora in tempo, chiediamo alla Regione Toscana di rimandare i lavori a settembre, evitando di rendere l'imminente stagione estiva un incubo per turisti e pendolari. Questa pessima programmazione dei cantieri rappresenta anche un danno di immagine per il turismo toscano agli occhi di chi sceglie la nostra regione come meta di vacanze".