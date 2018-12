Stazione Santa Maria Novella: nuovo servizio dedicato ai pendolari sui treni regionali

Desk informativi anche nella Stazione di Pisa Centrale e 49 ferrovieri dedicati a questo servizio in Toscana

Nasce in Italia, per la prima volta in Europa, un servizio di customer care dedicato in esclusiva ai pendolari, sui treni e nelle stazioni. Obiettivo di FS Italiane migliorare la qualità del viaggio e la vita di milioni di persone che ogni giorno usano i servizi di Trenitalia e chiedono, insieme a puntualità, pulizia e comfort, anche più attenzioni, informazioni e sicurezza.

520 ferrovieri, in prevalenza giovani e neoassunti, 38 desk e box informativi in 34 (*) importanti stazioni italiane, circa 250 milioni di contatti potenziali e la copertura di 100mila treni regionali all’anno: sono questi i numeri del progetto in partenza oggi e destinato ad estendersi ulteriormente con un’attenta focalizzazione al territorio.

In Toscana sono 49 i ferrovieri dedicati a questo nuovo servizio, che esporta nel mondo del regionale alcuni plus che fino a ieri erano prerogativa esclusiva delle Frecce.

Di questi 33 (320 a livello nazionale) si dedicheranno all’ascolto, all’informazione e all’assistenza di chi utilizza i treni regionali per lavoro, studio e turismo. Tutti con adeguata preparazione professionale e linguistica, saranno facilmente individuabili da un gilet rosso.

A loro si aggiungono, in stazione e a bordo treno, altri 16 colleghi della protezione aziendale (200 a livello nazionale), preparati professionalmente per affrontare e prevenire situazioni problematiche sul fronte della security. Addetti che operano in stretto contatto con le Forze dell’Ordine alle quali è affidata in via esclusiva l’attività di prevenzione e repressione dei reati.

In Toscana i desk informativi saranno presenti nelle stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Pisa Centrale. Lì il personale di Trenitalia sarà in continuo contatto con le Sale operative regionali, cui è affidata un’efficace e centralizzata gestione di ogni eventuale criticità.

Il lancio del nuovo servizio è avvenuto in contemporanea in nove stazioni (**), alla presenza delle Istituzioni locali e regionali.

Presenti a Firenze Vincenzo Ceccarelli, Assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Toscana e Gianluca Scarpellini, Direttore Trasporto Regionale di Trenitalia Toscana.

“Appena arrivato ho chiesto di essere più vicini alle persone che viaggiano con noi sui regionali e più attenti ai loro bisogni, in particolare nelle ore di punta e sui treni più affollati – ha dichiarato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, presente a Roma Termini insieme al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. Oggi diamo il via, con oltre 500 colleghi ferrovieri, giovani e di più lunga esperienza, a qualcosa di profondamente innovativo mai realizzato finora. Un vero cambio di passo che riguarda l’86% di tutti i nostri viaggiatori e anticipa le sfide del Piano industriale, a cui stiamo lavorando e che presenteremo a breve. Intendiamo riportare così le persone al centro delle strategie di tutto il Gruppo.”

Salgono così a sei i servizi di assistenza a disposizione dei viaggiatori del trasporto regionale di Trenitalia, fra quelli effettuati dal personale in stazione (desk, assistenza a terra, biglietterie), a bordo treno (squadre itineranti in supporto al capotreno) e quelli disponibili sui propri smartphone e tablet (servizio gratuito di informazioni in tempo reale sui treni scelti attivabile con l’App Trenitalia, call center e chat gratuita in caso di criticità (scioperi, interruzioni della circolazione, anormalità).

(*) Torino Porta Nuova – Torino Porta Susa – Genova Brignole – Milano Centrale – Venezia Santa Lucia – Venezia Mestre – Padova – Treviso – Vicenza – Verona – Rovigo – Udine – Trieste – Bologna Centrale – Piacenza – Firenze Santa Maria Novella – Pisa – Perugia – Ancona – Pescara – Roma Termini – Fiumicino Aeroporto – Cassino – Napoli Centrale – Napoli Garibaldi – Bari – Lecce – Reggio Calabria – Palermo Centrale – Palermo Notarbartolo – Punta Raisi – Messina – Catania – Cagliari.

(**) Torino Porta Nuova, Genova Brignole, Milano Centrale, Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini, Napoli Centrale e Palermo Centrale.