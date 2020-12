L'annuncio del sindaco Nardella: "Presto un bando". Sono stanze speciali con divisori trasparenti che permettono il contatto senza pericolo di contagio

"Il nemico più grande dopo il virus è la solitudine. Per questo con la Società della Salute abbiamo deciso di creare un bando per la creazione di ‘stanze degli #abbracci’ in tutte le Rsa di #Firenze. Luoghi sicuri dove amore e affetto vincono la sensazione di abbandono". Questo l'annuncio, nella tarda mattinata di stamani, del sindaco di Firenze Dario Nardella.

Le stanze degli abbracci sono, nella loro umana semplicità, l'ultima frontiera contro la solitudine in rsa. Grazie a un filtro di plastica, anziani e parenti possono abbracciarsi senza che questo favorisca la diffusione del virus. Perché non c'è solo un virus fisico, c'è anche un virus psicologico che colpisce soprattutto gli anziani costretti a stare molte settimane senza incontrare un figlio o un nipote.

La Regione Toscana sta cercando di venire incontro alle rsa affinché gli spazi e le possibilità di socializzazione siano sempre più diffusi e valorizzati in questo frangente durissimo per tutti. In questi giorni sono stati stanziati quasi 900mila euro per aiutare le rsa toscane ad affrontare queste specifiche spese.

Alcuni giorni fa l'assessore regionale Monia Monni rese noto: "Abbiamo stanziato 882mila € destinati proprio alle Residenze Sanitarie Assistite per combattere qualcosa che per le persone anziane è ancor più devastante del virus: la solitudine".

Oltre a questo, ha ricordato sempre Monni, per garantire la comunicazione fra la residenza sanitaria, i familiari, i parenti, i tutori autorizzati e gli ospiti, la Regione ha creato anche in alcune Rsa il “portale parenti”, uno spazio virtuale in cui la Rsa controlla e condivide informazioni sulla salute del degente che i parenti possono così visualizzarle, inoltre possono accedere a chiamate e videochiamate con l’ospite.