Stagione di prosa: Ottavia Piccolo spiega Cosa nostra ai bambini

Un’attrice, un ensemble di voci, il palcoscenico: la storia di una donna, di una città, di un anno. Lunedì 31 gennaio Ottavia Piccolo, fra le attrici più note e raffinate del panorama teatrale e cinematografico italiano, e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo saranno i protagonisti di Cosa Nostra spiegata ai bambini di Stefano Massini, in scena al Teatro Excelsior di Empoli.

Uno spettacolo di teatro civile, necessario, in cui il racconto dell’etica passa attraverso le parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso non hanno voce. Un racconto in cerca di parole semplici per narrare la storia di Elda Pucci nel suo anno più rappresentativo, iniziato il 19 aprile 1983 quando divenne la prima donna Sindaco di Palermo. La vicenda si svolge tra il 1983 e il 1984, un periodo particolarmente sanguinario, quello dell’ascesa dei Corleonesi a capo di Cosa Nostra, quando Pucci si trova a dover contrastare la pratica mafiosa nelle sedi di governo. Durante il suo mandato, per la prima volta, la città di Palermo si costituisce parte civile in un processo per mafia. Eppure le parole più semplici, a volte, sono quelle più difficili da trovare, quelle che solo il teatro riesce a dire. Se riuscissimo a spiegare Cosa Nostra come ai bambini, tutto sarebbe diverso.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21. I prezzi dei biglietti sono rimasti invariati: biglietto intero € 21 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10. Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di oltre 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; possessori Carta dello Spettatore FTS.

Martedì 1° febbraio (ore 21:15) Ottavia Piccolo si sposta al Teatro Aurora di Scandicci, per l’appuntamento inaugurale dell’edizione 2022 di AURORADISERA, la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Scandicci.