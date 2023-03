Stagione 2023 di Toscana Classica: partenza nel segno di Mozart

Al via nel segno di Mozart la stagione 2023 di Toscana Classica, associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l’attività professionale di giovani musicisti, cantanti e realtà musicali.

Appuntamento doppio, domenica 26 e lunedì 27 marzo, all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze: sul palco salirà l’Orchestra Toscana Classica diretta dal giovanissimo talento Amedeo Ara.Aprirà la serata il “Concerto per flauto e arpa in do maggiore, KV 299”, che Mozart compose durante il soggiorno parigino del 1778 su commissione del duca di Guines: una partitura pensata per i salotti della Ville Lumière, con la particolarità dell’arpa in versione solistica a fianco del flauto.

A seguire, sempre del genio di Salisburgo, la “Sinfonia concertante per fiati e orchestra, KV 297b”, opera cardine per solisti di fiati, ricca di sfumature che vanno dal tono lirico a quello giocoso.I ruoli solisti saranno affidati a Jacopo Lisanti al flauto, Letizia Lazzerini all’arpa, Davide Guerrieri all’oboe, Francesco Darmanin al clarinetto, Emanuele Butteri al corno e Vincenzo Felicioni al fagotto.Inizio ore 21. Biglietti 20/15 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18.

Riduzioni per studenti, over 65, titolari “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze. Biglietto ridotto anche per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.La stagione 2023 di Toscana Classica riprenderà a giugno e continuerà fino a ottobre: tra gli ospiti in arrivo i direttori Marco Alibrando, Biagio Ilacqua e Nicolò Jacopo Suppa, il clarinettista Gregorio Del Vecchio, il violista Mario Davide Leonardi.Con il contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio.Inaugurazione 2023Domenica 26 e lunedì 27 marzo 2023 – ore 21Auditorium di Santo Stefano al Ponte VecchioPiazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – FirenzeORCHESTRA TOSCANA CLASSICADirettore AMEDEO ARASolistiJacopo Lisanti flautoLetizia Lazzerini arpaDavide Guerrieri oboeFrancesco Darmanin clarinettoGianni Calonaci cornoVincenzo Felicioni fagottoW.

A. Mozart - Concerto per flauto e arpa in do maggiore, KV 299W. A. Mozart - Sinfonia concertante per fiati e orchestra, KV 297bInformazioni e prenotazioniSegreteria Toscana Classica, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.Biglietti, riduzioni e scontiBiglietto 20/15 euroBiglietto ridotto per studenti (muniti di tesserino) e over 65 (muniti di un documento).Biglietto ridotto a 10 euro per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera FiorentinaAi titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%PrevenditeNei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055.210804)Online su www.ticketone.it (tel.

892.101)Presso le sedi, nei giorni dei concerti, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21Toscana ClassicaFederazione di Associazioni di Produzione Musicale della ToscanaVia Monferrato 2 – Firenze - Tel/fax 055.783374www.toscanaclassica.com - info@orcafi.it