Stadio Franchi, nuova bocciatura per i 55 milioni

Niente da fare per i 55 milioni di euro del Pnrr inizialmente destinati alla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune di Firenze confermando la sentenza del Tar del Lazio.Il definanziamento era stato deciso dal Governo nell'aprile 2023.

“Mentre il Governo Meloni - dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia Matteo Chelli e Angela Sirello (capogruppo) - incassa un altro importante successo con l’arrivo della sesta rata del PNRR, pari a 8,7 miliardi di euro, che posiziona l’Italia al primo posto in Europa, arriva la sonora bocciatura per l’amministrazione comunale di Firenze da parte del Consiglio di Stato sul Franchi.

Già il TAR aveva ben evidenziato come il definanziamento dei 55 milioni derivasse dai rilievi condotti dalla Commissione europea, secondo la quale il progetto dello stadio appariva, da un lato, in termini più generali, in contrasto con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, dall’altro, in termini più specifici, pure con la finalità di inclusione sociale prevista dal PNRR. Da qui l’esito pressoché scontato della vicenda.

Oggi che il Consiglio di Stato si è espresso confermando nuovamente quanto già noto, risulta ancora più evidente la strumentalità delle polemiche di Nardella e company, prive di qualsivoglia fondamento giuridico e oltre al danno di aver perso quei soldi, peraltro, anche la beffa: aver inutilmente speso risorse pubbliche per difendere l’indifendibile, a danno della collettività. Anziché cercare congiurati e nemici ovunque, il PD fiorentino farebbe bene ad interrogarsi sulle proprie colpe e incapacità amministrative che nuocciono alla città causando solo danni”, concludono i consiglieri di Fratelli d'Italia.

Intanto, proseguono i problemi per il restyling dello stadio Franchi. Così, come riportato da La Nazione, rispunta la pista Empoli. Martedì 3 dicembre è stato fissato un incontro in Prefettura con il sindaco Mantellassi al quale parteciperanno, oltre naturalmente alla Fiorentina e Comune di Firenze, anche Regione Toscana e altri enti.