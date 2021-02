Stadio Franchi: lunedì comunicazione del sindaco Nardella sul progetto

Nel corso della seduta del Consiglio comunale (in videoconferenza, diretta sul canale youtube)

Il sindaco Dario Nardella effettuerà una comunicazione sul progetto per il restyling dello stadio Artemio Franchi nel Consiglio comunale di lunedì 8 febbraio 2021.

La pianificazione di una riqualificazione dello stadio Artemio Franchi e del quartiere di Campo di Marte potrebbe rivelarsi fondamento in vista della candidatura di Firenze-Bologna per le Olimpiadi del 2032. Il progetto di restyling dello stadio potrebbe rappresentare una grande opportunità per riqualificare il quartiere e accedere ai fondi per una cittadella olimpica.