Stabat Mater in Santo Stefano al Ponte e a Scandicci

Uno dei capolavori della musica sacra di tutti i tempi, “Stabat Mater” di Giovan Battista Pergolesi, e tre grandi voci soliste per il doppio concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina in programma domenica 29 e lunedì 30 marzo all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze, e in replica martedì 31 marzo all’Auditorium Centro Rogers di Scandicci.

“Stabat Mater” rimanda al sentimento dell’uomo di fronte alla perdita e al presagio della fine. Pergolesi, colpito dalla tisi, lottò fino all’ultimo per completare quest’opera grandiosa prima di spegnersi, a soli 26 anni. Una meditazione musicale sulle parole di Jacopone da Todi, che in epoca medievale aveva narrato la tragedia di Maria che perde il figlio sulla croce. L’impronta voluta da Pergolesi conferisce alla scena della Vergine ai piedi della Croce una vivacità quasi teatrale.

Duetti e arie solistiche si susseguono in un contesto sentimentale, incentrato sul pathos del testo. Tra gli estimatori, impossibile non ricordare Johann Sebastian Bach, che a quello “Stabat Mater” attinse per la cantata “Tilge, Höchster, meine Sünden”. Ad aprire i concerti sarà una pagina coeva di Antonio Vivaldi, la sinfonia "Al Santo Sepolcro".Diretta da Giuseppe Lanzetta, l’Orchestra da Camera Fiorentina sarà impreziosita dalla partecipazione del contralto Laura Polverelli e dei soprani Patrizia Cigna (29 marzo) e Paola Cigna (30 e 31 marzo).Artista di fama dalla timbrica elegante e dalla forte presenza scenica, Laura Polverelli si è esibita nei principali teatri europei con direttori quali Riccardo Muti, Claudio Abbado e Zubin Mehta.

Di caratura internazionale anche il curriculum di Patrizia Cigna: specializzata nel repertorio mozartiano e nell’opera comica, vincitrice del concorso William Walton, ha inciso numerosi titoli rari e lavorato con grandi direttori e registi. Paola Cigna, già interprete di ruoli come Gilda, Musetta e Adina, ha collaborato con orchestre specializzate nel repertorio barocco e classico. È apprezzata per musicalità, eleganza vocale e sensibilità scenica.Giuseppe Lanzetta è fondatore e direttore stabile dell’Orchestra da Camera Fiorentina.

Vanta una carriera internazionale che lo ha visto sul podio dei Berliner Symphoniker e della Berliner Philharmoniker Chamber Orchestra, dell’Orchestra dell’Opera Nazionale Russa, dell’Hermitage di San Pietroburgo, della Johann Strauss di Vienna, dell’Atlanta Symphony e di altre prestigiose compagini. Con l’Orchestra da Camera Fiorentina ha tenuto oltre millecinquecento concerti in tutto il mondo. Biglietto 20 euro, riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

La 46esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.www.orchestradacamerafiorentina.itProgramma concertiA.

Vivaldi - Sinfonia al Santo SepolcroG.B. Pergolesi - Stabat Mater per soprano, mezzo soprano e archiInformazioni e prenotazioniSegreteria Orchestra tel. 055.783374 - 333 7883225 - 339 1632869, anche via whatsapp. www.orchestradacamerafiorentina.it - orchestra.camerafiorentina@gmail.com