SS20 uomo e donna: Vans in esclusiva per AW LAB

AW LAB lancia due super esclusive in collaborazione con Vans. Protagoniste assolute delle ultime stagioni, la Old Skool e le Old Skool Platform, vengono presentate con due special make up disponibili esclusivamente da AW LAB. Le Old Skool, il primo modello Vans messo in commercio alla fine degli Anni ’70, disponibili nella numerazione Uomo, mixano black, racing red e light grey, colori che accompagnano il big logo black di Vans sul dorso, solcato in trasparenza dalla sidestripe del brand. Le Old Skool Platform, per la Donna, si presentano con un make up super cool, un modello che si candida per un sold out da record. Black come da tradizione ma con il logo Vans totalmente ripensato in chiave pop, con i colori fluo totalmente summertime inspired. Queste straordinarie esclusive sono accompagnate dalle immagini dei virtual ambassador di AW LAB. Avril e Rail V. si raccontano alle prese con momenti di vita quotidiana tra musica, videogame e momenti rubati, sempre indossando le nuove esclusive e gli outfit VANS della SS20. Il mood delle campagne OFF THE WALL si ritrova negli shooting contaminati da fotografia e computer grafica, per raccontare l’autenticità di un nuovo lifestyle. AW LAB PER VANS è in vendita in esclusiva negli store AW LAB