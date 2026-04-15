Sport, inclusione e opportunità senza confine

Lunedì 20 aprile 2026, alle ore 12, in Sala Fallaci (via dei Ginori 8) presentazione e condivisione del progetto promosso dall'Associazione 'Totta x Tutti' e dalla Città Metropolitana di Firenze.

Nicola Armentano, consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze, insieme a Carlotta Filardi dall'Associazione "Totta x Tutti" ha invitato i Rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, V ambito territoriale per la Provincia di Firenze, le società della Salute del territorio metropolitano e Usl Centro per condividere i contenuti e l'organizzazione del progetto destinato alle scuole superiori dell'area metropolitana di Firenze nel triennio 2026-2028, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 12, nella Sala Fallaci di Palazzo Medici Riccardi (via dei Ginori 8).Coinvolti almeno 36 istituti tra Firenze, Empoli, Piana, Mugello e Valdarno, con l'obiettivo di coinvolgere e raggiungere circa 10.000 studenti attraverso giornate di testimonianza, riflessione e attività esperienziali sui temi della resilienza, dello sport e della solidarietà.Il compito di portare nelle scuole una testimonianza viva e autentica di come la forza interiore, lo sport e la solidarietà possano diventare strumenti di rinascita personale e collettiva è affidato a Carlotta Filardi e all'associazione 'Totta x Tutti', nata nel 2015 per dimostrare quanta vita può esserci oltre il tumore e che da 2018 dona supporto psicologico al Reparto di Onco ematologia e Senologia della Aou Careggi e ha recentemente concluso un'importante collaborazione con le scuole dell'obbligo su questi temi.

Lo sport come leva strategica per lo sviluppo dei territori sarà al centro del convegno promosso venerdì 17 aprile (9.00-13.00) al Palazzo Ducale di Massa nel quadro del progetto europeo SPORT ACT.

L’incontro - finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021–2027 e organizzato da Anci Toscana, capofila del progetto, in collaborazione con il Comune di Massa, insieme ai partner progettuali - rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, enti locali, associazioni e stakeholder ed è aperto con partecipazione gratuita a tutti i cittadini interessati.

In apertura interverranno il sindaco di Massa Francesco Persiani, l’assessore allo sport Roberto Acerbo, il delegato provinciale del CONI Vittorio Cucurnia e la responsabile del settore sport di Anci Toscana Liuba Ghidotti.

«Ospitare a Massa un appuntamento chiave come questo è motivo di grande soddisfazione – sottolinea il sindaco Francesco Persiani –. Tutto lo sport rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo economico sostenibile del territorio. L’evento permetterà di condividere un aggiornamento sulle principali opportunità all’orizzonte e di presentare esperienze e buone pratiche per rafforzare la capacità degli enti di promuovere politiche integrate».

Dopo la presentazione del progetto SPORT ACT con il consigliere comunale di Massa e consigliere nazionale ANCI Lorenzo Pascucci e Marco Celi di Anci Toscana, una sessione sarà dedicata al tema dei grandi eventi e del turismo sportivo con i contributi degli organizzatori della “Due giorni del mare” Samanta Cavaldonati e di “The Night of Triathlon” Alessio Manfredi e della presidente provinciale di Federalberghi Samanta Cavaldonati.

Seguiranno le esperienze del responsabile paratriathlon della Federazione Italiana Triathlon Gianluca Cacciamano e del paratleta olimpico Gian Luca Valori.

Sarà poi presentata la gara inclusiva di hyathlon che sarà organizzata grazie a SPORT ACT in un panel coordinato dal presidente dell’associazione “Amici di Andrea” Mario Manfredi, con il paratleta di hirox Antonio Bonanno, il presidente del Comitato toscano della Federazione italiana triathlon Massimiliano Lenci e il presidente della Federazione italiana triathlon Riccardo Giubilei.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate all’assessora al turismo di Massa Giorgia Garau.

SPORT ACT è un progetto coordinato da Anci Toscana e finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021–2027 con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico sostenibile nei territori transfrontalieri attraverso la valorizzazione dello sport come leva di innovazione, inclusione e crescita sostenibile. Oltre ad Anci Toscana, sono partner del progetto UISP, Anci Liguria, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, la Camera di Commercio di Nuoro, il Comune di Alghero, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var e la Communauté d’Agglomération Pays Ajaccien.