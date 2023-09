Spettacoli, star del ballo e della musica al Next Generation Festival

I passi soavi di Elena D’Amario, le voci inconfondibili di Ermal Meta e Leo Gassman, ed il rap di “Olly”. Musica e spettacolo si fondono nella seconda edizione di Next Generation Fest, la giornata evento organizzata da Regione Toscana e Giovanisì (progetto della Regione per l’autonomia dei giovani), per ispirare le nuove generazioni attraverso le storie e le parole di loro coetanei, in una giornata di condivisione e riflessione su temi a loro vicini.

Il prossimo 21 ottobre (ore 10-23) star del ballo e del pop italiano trasformeranno il palco del Teatro del Maggio Musicale di Firenze in un grande show dove parole, riflessioni e storie della Generazione Z al centro dell’evento si alterneranno con le melodie e le coreografie di giovani artisti, cantanti e ballerine, sempre più noti e affermati tra il grande pubblico. Una maratona di 13 ore tra esibizioni, performance, testimonianze e coinvolgimento del pubblico, alla quale sarà possibile partecipare gratuitamente, previa registrazione su nextgenerationfest.giovanisi.it.

Quest’anno, nome di prestigio per le sessioni dedicate alla danza e al ballo sarà quello di Elena D’Amario, la ballerina di “Amici di Maria De Filippi”, che vanta oltre 20 tour mondiali effettuati da prima ballerina per la Parsons Dance Company (NY) ed una nomination al Clive Barnes Award, l’Oscar della danza.

Per la musica pop italiana, invece, considerevole la rappresentanza di chi ha già calcato il palco di Sanremo. Oltre ad Ermal Meta, vincitore degli MTV Europe Music Awards 2017 e del Festival di Sanremo 2018, ci saranno Leo Gassman, che tre anni fa si impose come primo classificato tra le Nuove Proposte, Olly, ora in tour in tutta Italia dopo due sold out a Milano e Roma, i Colla Zio, collettivo milanese senza etichette e già finalista al Premio Tenco e Sethu, che ha partecipato a Sanremo 2023 e con la sua musica vuole raccontare una generazione. Ci sarà anche la fiorentina Annabeat, che dopo aver vinto i campionati italiani di danza hip hop ha portato l’Italia sul tetto d’Europa nei campionati continentali di Skopje nel giugno scorso.

“Il protagonismo della Generazione Z – spiega il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - è una gigantesca questione culturale del nostro Paese. Per questo vogliamo, con il progetto Giovanisì, che il nostro messaggio passi anche attraverso l’arte di chi è più giovane. Il Next Generation Fest non sarà solo una maratona di pensieri, riflessioni, piazza di incontri, ma anche un grande spettacolo per rappresentare la voglia di sognare di tante ragazze e ragazzi che sono il presente della Toscana e del nostro Paese”.

Next Generation Festival 2023 è organizzato dalla Regione Toscana - Giovanisì, con la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e finanziato interamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale.

Il programma, ancora in progress, prevede la partecipazione di oltre 60 speaker dal mondo dei social e del web, della tv e dello spettacolo, delle istituzioni e della politica. Ambiti e temi diversi, ma in comune la capacità di aver trovato la chiave, il tema, l’idea per comunicare con i giovani, dando, pur in modalità digitale attraverso la produzione di contenuti o una diretta streaming, occasioni di condivisione e incontro.

L’edizione 2023 di Ngf si inserisce nella programmazione dell’Anno europeo delle competenze, promosso dalla Commissione Europea. Ha ricevuto l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo. L’evento sarà anche l’occasione per celebrare il 75° anniversario della Costituzione italiana.

Numerosi i partner dell’evento: Agenzia Italiana per la Gioventù, Consiglio Nazionale dei Giovani, Banca d’Italia con il progetto per l'educazione finanziaria “L’Economia per tutti”, Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, Treedom e Search on Media Group.