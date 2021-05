Spazi aperti, vera accoglienza e vacanze sicure in Trentino

Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi

FIRENZE- Ieri sera, nella cornice di Piazzale Michelangelo, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione delle novità della stagione turistica estate autunno 2021. Erano presenti Daniela Vecchiato, Direttrice dell’Apt Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone, Luserna, Vigolana, Denis Pasqualin, Presidente dell’Apt Valsugana Lagorai, Silvia Passerini – Responsabile di Direzione dell’Apt Rovereto ed Elda Verones, Direttrice dell’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei laghi.

Quest'anno, la necessità di garantire a tutti una vacanza sicura e serena, prevale su ogni altra considerazione. Il Trentino è zona gialla. Ma grazie a comportamenti consapevoli e senso di responsabilità, si conta di tornare presto in zona bianca, per consentire ai turisti di muoversi in libertà, godere delle montagne, della natura e della gustosa enogastronomia.

Come negli anni scorsi, la Trentino Guest Card permette di vivere esperienze nuove per tutta la durata della vacanza in oltre cento tra musei, castelli, parchi naturali e attrazioni, utilizzando liberamente i trasporti pubblici locali, treni compresi. Basta prenotare in una delle molte strutture ricettive per ricevere una card valida per tutta la durata del soggiorno. Senza alcun costo aggiuntivo. La card verrà inviata per e-mail, o sms all'atto della prenotazione online sui canali del Trentino, o dal gestore della struttura ospitante.

Dal punto di vista culturale Trento propone una gamma ampia di alternative: dall'austero Castello del Buonconsiglio al Museo Diocesano, alle mille iniziative ed eventi a carattere scientifico del Museo delle Scienze, affiancato dalla villa-fortezza cinquecentesca di Palazzo delle Albere. Da non perdere le Gallerie di Piedicastello e il Doss Trento e il Museo delle Truppe Alpine.

Ma anche intorno alla città le occasioni sono innumerevoli: il Monte Bondone con gli sport estivi, la Valle dei Laghi e la Piana Rotaliana per i castelli, le cantine e i sapori.

Valsugana e Lagorai offrono un’estate in spiaggia sui Laghi di Levico e Caldonazzo; un benessere termale grazie alle Terme di Levico e Vetriolo; 80 km. di pista ciclabile e 300 km. di percorsi MTB in quota per gli appassionati delle due ruote; la catena del Lagorai, una delle aree a maggiore naturalità del Trentino con bellissime escursioni ed infine un’ospitalità autentica in strutture accoglienti e di qualità.

Grande mostra al Mart di Rovereto con le opere di Botticelli accostate a capolavori dell’arte contemporanea che dall’artista fiorentino prendono ispirazione. “Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo” nasce da un’idea di Vittorio Sgarbi e Eike Schmidt.

Ma a Rovereto e in Vallagarina si trovano anche impianti sportivi all’avanguardia: stadi, palazzetti dello sport, piscine, centri per il tennis, impianti per l’atletica leggera ed il ciclismo su pista, l’hockey su prato, il tiro a segno e con l’arco. Non a caso qui si allenano squadre nazionali di calcio e di varie discipline olimpiche. E in ogni angolo della valle, cantine e locali tipici invitano a rigenerarsi con un calice di vino in abbinamento ai piatti della tradizione. Le malghe sono un elemento identitario della Vallagarina, testimoni da generazioni delle tradizioni e dei costumi della gente locale.

Il Parco del Monte Baldo è una montagna trentina affacciata sul lago di Garda, con piante preglaciali e fiori rari. Che cosa può offrire a una vacanza quest’estate? Trekking ed escursioni guidate, itinerari sui luoghi della grande guerra, passeggiate a cavallo, laboratori in malga e visite al giardino botanico, al museo del fossile e ad un antico mulino, un parco avventura con barbecue e aree attrezzate per picnic, il richiamo delle marmotte e tante attività di animazione per i più piccoli, compresa la sveglia all’alba per mungere le mucche.

L’Alpe Cimbra regala emozioni in ogni stagione dell’anno. In una spettacolare cornice di paesaggi naturali incontaminati la vacanza esalta gli sport e le attività all’aria aperta con tante proposte adatte a tutta la famiglia. Escursioni e mountain bike, equitazione e golf, e tanta cultura, buona cucina e tradizioni, in una natura rigogliosa, fra boschi, pascoli, laghi, torrenti e sentieri.

Esperienza indimenticabile l'estate in provincia di Trento, tra città, musei e montagna, in tutta sicurezza.