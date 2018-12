Spal vs Empoli 2-2. In gol Caputo e Krunic.

Empoli migliore nel primo tempo. In inferiorità numerica la Spal agguanta il pari con Kurtic, autore anche del primo gol.

SPAL VS EMPOLI 2 - 2 — Tra Spal e Empoli al "Paolo Mazza" al termine di una partita dalle mille sfaccettature, finisce in parità. L'Empoli parte bene con La Gumina che al 3' una grande occasione, ma è la Spal ad andare in vantaggio: il solito Lazzari riesce a guadagnarsi il corner dopo una delle sue solite incursioni sulla fascia destra tanto che Schiattarella riesce a crossare e Kurtic mette dentro di destra.

L'Empoli riprende il comando del gioco ed al 24' riesce a pareggiare con Caputo grazie anche all'incertezza difensiva di tutto il reparto difensivo spallino. Al 31' la Spal si rende pericolosa sempre con Kurtic su cui interviene in modo provvidenziale Provedel, appunto. Poi al 43' arriva il vantaggio dell'Empoli con un eurogol di Krunic da 30 metri che assolve in pieno Gomis .

Nella ripresa la Spal inizia con grande determinazione alla ricerca del pareggio. Cionek provoca un fallo da dietro su La Gumina tanto da beccarsi l'espulsione. A questo punto la Spal riprende il comando del gioco riuscendo a pareggiare al 67' con un imparabile colpo di testa di Kurtic su cross di Lazzari dalla destra.

La gara finisce sul risultato di 2-2 con l'Empoli che ha messo in mostra un gioco migliore ma che non è bastato di fronte alla determinazione della Spal quando si è trovata in inferiorità numerica, dove ha vinto il cuore. Un pari che , forse , serve poco ad entrambe.

Marcatori: 6' p.t. Kurtic (S), 24' p.t. Caputo (E), 43' p.t. Krunic (E), 22' s.t. Kurtic (S)

Assist: 6' p.t. Schiattarella (S), 24' p.t. Krunic (E), 22' s.t. Lazzari (S)

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli (dal 29' s.t. Everton Luiz), Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna (dal 22' s.t. Paloschi). All. Semplici.

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta, Di Lorenzo; Krunic (dal 29' s.t. Zajc), Bennacer, Traore, Pasqual; Caputo, La Gumina (dal 27' s.t. Mchedlidze). All. Iachini.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo

Ammoniti: 15' p.t. Maietta (E), 34' p.t. Felipe (S), 44' p.t. Krunic (E), 46 p.t. Schiattarella (S), 9' s.t. Kurtic (S), 45' s.t. Mchedlidze (E)

Espulsi: 4' s.t. Cionek (S)

