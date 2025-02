Pioggia: codice giallo su gran parte della Toscana fino a domenica

Ancora maltempo in Toscana, con piogge e rovesci in estensione dalla costa verso l'interno. Le precipitazioni proseguiranno anche nel corso della notte e tenderanno a cessare nella mattina di domani, domenica 9 febbraio.

Per questo la Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico dei corsi d'acqua minori in tutta la regione, ad eccezione di Casentino, Valdarno Superiore, Valdichiana e Valtiberina, con validità dalle 17 di sabato 8 alle 12 di domenica 9 febbraio. Inoltre, codice giallo per rischio idraulico dei corsi d'acqua maggiori sulla costa meridionale fino alle 17 di domenica 9.

A Viareggio il biglietto acquistato per il Corso Mascherato di sabato 8 febbraio, rimandato a domani domenica 9 febbraio, è valido e consente l’accesso alla sfilata di domenica 9. Chi fosse impossibilitato a partecipare al Corso di domenica 9 può chiedere online il rimborso – entro e non oltre giovedì 13 febbraio.

Approfondimenti Torna la pioggia in Toscana

Nel pomeriggio di oggi, sabato 8 febbraio, si è tenuta ugualmente la cerimonia dell’alzabandiera, che segna l’avvio del Carnevale. A inaugurare la manifestazione il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Da oltre 150 anni, il Carnevale di Viareggio rappresenta un simbolo di creatività, tradizione e comunità, unendo generazioni attraverso la magia dei suoi spettacolari carri allegorici e il profondo legame con il territorio.

Si dovrà dunque aspettare fino a domani alle 15 per assistere al primo dei sei corsi mascherati che fino al 4 marzo attireranno a Viareggio centinaia di migliaia di visitatori. A sfilare sui viali a mare saranno 29 opere allegoriche realizzate dalle sapienti mani dei maestri del Carnevale: nove carri di prima categoria, i cosiddetti “giganti di cartapesta”, e quattro di seconda, oltre a otto mascherate di gruppo e otto maschere isolate. Ad accompagnarli centinaia di figuranti, con i costumi e le coreografie.

Sono esclusi dall'avviso i comuni del Valdarno Superiore. Previste piogge e rovesci. Le precipitazioni tenderanno a cessare nel corso della mattinata di domenica 9 febbraio. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze invita i cittadini alla prudenza, specialmente durante i fenomeni più intensi.

Nuovo codice giallo, oggi e domani a Firenze, per la pioggia e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende torrenti e corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). Criticità per la zona che riguarda sia il nostro Comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.