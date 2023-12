Solidarietà: arrivano i simboli del Natale offerti e regalati

Perché a Natale non pensare ad un regalo davvero buono?

L’occasione è data dal Banco Alimentare della Toscana che dopo aver distribuito le 400 tonnellate di prodotti alimentari raccolti grazie alla Colletta dello scorso 17 novembre, ha pensato a come aiutare tutti coloro che nella nostra regione si rivolgono alle strutture caritative convenzionate con il Banco.

Tutti noi possiamo infatti regalare un panettone o un pandoro dell’Azienda Bennati: con una donazione di 15 euro non solo acquisterete un prodotto dolciario di qualità ma garantirete circa 150 pasti per le oltre 123 mila persone quotidianamente supportate dal Banco.

E se non vi piacciono i dolci, nessun problema: direttamente dalla Calabria arrivano delle ottime arance, non trattate, che fanno davvero bene a tutti. Anche in questo caso c’è una doppia opportunità: con una donazione di 25 euro si acquistano 15 kg di arance e si garantiscono 250 pasti per gli altri ma si può anche acquistare uno shopper di arance da 5 kg con una donazione di 10 euro.

“Il Natale è in questo caso, ovviamente, un pretesto – ha commentato il direttore del Banco Alimentare della Toscana, Irene Cappella – per cercare di portare a più persone possibile quello spirito di condivisione che guida il nostro operare quotidiano. Questi prodotti sono davvero un regalo, per se stessi e per gli altri. E come sempre possiamo garantire e far vedere come un gesto di solidarietà si trasforma in un pasto. E ci rende tutti più buoni!”

Per ordinare si può inviare una mail a segreteriadirezione@toscana.bancoalimentare.it oppure telefonare al 3757246834, passando poi a ritirare i prodotti presso la sede del Banco a Firenze in piazza Artom. Le donazioni possono essere effettuate in contanti, pagamenti elettronici e bonifici bancari.

NEI COOP.FI TORNANO I CESTI PER L'ATT

Associazione Tumori Toscana e Unicoop Firenze di nuovo insieme per l’edizione 2023 del Cesto di Natale. Giunto all’undicesima edizione sarà in vendita nei reparti gastronomia nei punti vendita Coop per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite ai malati della Toscana.

Wok (35.90 €) e Aperibox (24.90 €) sono le proposte di quest’anno realizzate, come sempre, con prodotti enogastronomici provenienti da aziende accuratamente selezionate. La versione Wok è disponibile solo nei supermercati più grandi mentre la versione Aperibox è disponibile in tutti i punti vendita, eccetto i più piccoli.

Il ricavato dei cesti quest’anno sarà destinato al progetto Over 70, che prevede un programma di assistenza domiciliare a 360° dedicato ai pazienti in età avanzata, per dare risposte adeguate a tutti i loro bisogni di cura e di assistenza pratica e psicologica.

Anche i cesti ATT rientrano nell’iniziativa che, per tutto il mese di dicembre, prevede per i soci di Unicoop Firenze un risparmio del 10% su tutta la spesa, per far fronte alle crescenti difficoltà di molte famiglie.

«Siamo molto grati a Unicoop per il suo concreto impegno a sostegno di chi è in difficoltà per problemi di salute o economici. Siamo orgogliosi di questa collaborazione che si traduce in un aiuto concreto per tanti malati di tumore che ci impegniamo ogni giorno a curare con amore e professionalità», ha detto Giuseppe Spinelli, Presidente dell’Associazione Tumori Toscana.

«Tornano in alcuni nostri punti vendita i cesti ATT: un appuntamento che si rinnova, per un Natale solidale. I cesti ATT sono un dono per chi li riceve e per chi si trova a combattere contro una malattia oncologica, perché finanziano attività fondamentali per la qualità della vita dei malati. Siamo quindi soddisfatti di poter dire che anche quest’anno, a fianco di ATT, ci siamo», fanno sapere da Unicoop Firenze.

IL “PANETTONE FATTO PER BENE”

A Natale, per sostenere il diritto alla cura in Italia e nel mondo basta un piccolo gesto. Quest’anno puoi portare in tavola il tipico dolce natalizio senza rinunciare alla solidarietà grazie al “Panettone fatto per Bene” di EMERGENCY che troverai a: Ospedale CTO a Firenze giovedì 7/12 (8:00-14:00); Largo Annigoni a Firenze venerdì 8/12 e sabato 9/12 (8:00 -14:00); Ospedale Torregalli a Firenze sabato 9/12 (8:00-14:00); Piazza Marsilio Ficino a Figline Valdarno (FI) venerdì 8/12 e domenica 10/12 (10:00 - 17:00); Largo Garibaldi a Pontassieve (FI) domenica 10/12 (09:30 - 16:00).

Il panettone è anche disponibile fino al 24 dicembre, nel negozio di EMERGENCY a Firenze, in via Gioberti 61 (all'interno delle Nove Botteghe), insieme a tantissime idee regalo per sostenere così i suoi progetti in Italia e nel mondo. Lo Spazio Natale è aperto tutti i giorni con orario 10-19,30, il 23 dicembre con chiusura anticipata alle ore 13.

Impruneta

Nella serata dell'8 Dicembre, durante la suggestiva accensione dell'albero di Natale in Piazza Don Chellini, la Pro Loco di Tavarnuzze ha annunciato con gioia e generosità la donazione di 4.600 euro alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio Odv. Quest'ultima, attiva sul territorio di Prato, ha subito ingenti danni a seguito dell'alluvione del 3 Novembre scorso.

La somma devoluta dalla Pro Loco è stata raccolta attraverso una campagna di fundraising destinata alle luminarie natalizie, che quest'anno sono state concepite in modo più sobrio alla luce della significativa donazione effettuata.

L'importante annuncio è stato reso pubblico durante l'evento, al quale hanno partecipato i commercianti interessati all'iniziativa di beneficenza, il presidente della Pro Loco, Samuele Sandrucci, e il presidente della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, Pietro Giannelli, insieme ai rappresentanti locali dell'associazione di assistenza.

Samuele Sandrucci, presidente della Pro Loco di Tavarnuzze, ha dichiarato: "Insieme all'associazione dei commercianti di Tavarnuzze abbiamo deciso di comune accordo di devolvere una parte della cifra destinata all'allestimento delle luminarie alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, colpita dall'alluvione. Un piccolo aiuto che permetterà loro di rialzarsi e continuare la loro importante opera di assistenza nei confronti degli sfollati di Campi Bisenzio."

Il sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini, ha espresso il suo orgoglio per l'iniziativa, dichiarando: "Sono orgoglioso di questa iniziativa, credo sia stata una scelta intelligente, non solo giusta ma anche, soprattutto, coraggiosa. Per quanto mi riguarda, apprezzabilissima. Un gesto che qualifica ancora maggiormente gli uomini e le donne della nostra comunità."

Questa luminosa dimostrazione di solidarietà contribuisce a rendere il periodo natalizio ancora più speciale, evidenziando il cuore generoso della comunità di Tavarnuzze.

Pescia

L’Ospedale S.S. Cosma e Damiano si tinge di rosso e oro grazie all’iniziativa di alcuni florovivaisti e agricoltori della Valdinievole, che hanno donato le piante, simbolo del Natale, a testimonianza della vicinanza e dell’attenzione della comunità, al presidio ospedaliero pesciatino.

“Un sentito ringraziamento per l’albero alla ditta Marchini Alfio di Pescia, per le stelle al signor Massimo Incerpi dell'Agriturismo Monte a Pescia, che ci ha tenuto a sottolineare che la donazione è in memoria di Giulio Pacini, floricoltore pesciatino e grazie anche al signor Luano Papini, titolare dell'Azienda Barignano, per la consegna e il contributo all'installazione degli addobbi che alimentano un clima familiare e di tradizione. Grazie da parte di tutto il personale che lavora nel presidio per questa importante attenzione che trasmetterà calore anche ai nostri pazienti ed ai loro familiari” ha dichiarato la dottoressa Giuditta Niccolai, direttore sanitario dell’Ospedale.

Pisa

Natale significa solidarietà, donare a chi è meno fortunato, anche solo un piccolo pensiero. Con questo spirito torna l'iniziativa “A Natale dona un giocattolo e un libro”, il progetto ideato da Confcommercio Provincia di Pisa insieme al quotidiano Il Tirreno, in collaborazione con la 46° Brigata Aerea e l'associazione Banco Alimentare, che coinvolge negozi di giocattoli, cartolerie e librerie di Pisa e dell'intera provincia, tutti uniti con un solo obiettivo: donare la gioia di scartare un regalo per le feste di Natale ai bambini e alle famiglie che a causa delle difficoltà economiche non possono permettersi di acquistare doni.

“Un'iniziativa che ci riempie di gioia e che significa sinergia: ringraziamo Il Tirreno, la 46° Brigata Aerea e il Banco Alimentare per affiancarci in questa iniziativa che unisce realtà diverse in nome di un unico principio e ideale di solidarietà, permettendo nell'edizione dello scorso anno di superare i 2 mila regali sospesi” afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi.

“Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto a cui teniamo tantissimo” le parole del caposervizio della redazione del Tirreno di Pisa Federico Lazzotti. “In questo mondo sempre più veloce e che tende all'egoismo è ancor più importante impegnarsi facendo qualcosa per gli altri e in particolare per coloro che sono meno fortunati di noi”.

“Portare aiuto a chiunque ne abbia bisogno fa parte dell'indole della Brigata, partecipare a questo progetto è un dovere e un piacere, una bellissima iniziativa che ci rende orgogliosi e che da la possibilità di realizzare un sogno a chi è meno fortunato di noi” dichiarano il colonnello Andrea Quaglia e il maggiore Luca Pacifico della 46° Brigata Aerea.

Definisce l'iniziativa “un generatore di sorriso in un momento non facile” il referente regionale del Banco Alimentare Eugenio Leone “ci sono purtroppo tante nuove fasce di povertà e persone che sono costrette a scegliere se poter comprare un pacco di pasta o un giocattolo. In questo contesto riuscire a iniettare dei sorrisi è davvero un valore importante”.

“È un momento difficile per le famiglie e per le imprese” ricorda il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Ogni anno organizziamo oltre 100 eventi, ma questo è quello che sentiamo maggiormente perché oltre a rivolgersi ai bambini ha una caratterizzazione totalmente sociale, dobbiamo ringraziare tuttu coloro che contribuiscono a realizzarla per la straordinaria disponibilità”.

Chiunque avrà la possibilità di acquistare un “regalo sospeso”. Non solo giocattoli, ma anche libri per bambini da 0 a 14 anni, acquistabili nei numerosi negozi aderenti, e non dovrà fare altro che consegnarlo presso le sedi Confcommercio di Pisa (via Chiassatello 67) e Pontedera (via Sacco e Vanzetti 63), presso la redazione del Tirreno di Pisa (Corso Italia 84) oppure lasciarlo direttamente in negozio. Attraverso i volontari dell'associazione Banco Alimentare, i regali acquistati saranno consegnati alle famiglie bisognose del territorio. L'evento conclusivo sarà organizzato, il 21 dicembre, insieme alla 46^ Brigata Aerea, che avrà il compito speciale di portare a Pisa Babbo Natale.

I negozi dove sarà possibile acquistare il “regalo sospeso” sono Toys Center Pisa (loc. Ospedaletto, via Malpighi 20); Goblin Cafè (Pisa, via del Borghetto 31); Libreria Erasmus (Pisa, piazza Cavallotti 9); Cartoleria Elsa (Pisa, via Benedetto Croce 83); Il Birillo (Tirrenia, viale del Tirreno 139 e Marina di Pisa, via Moriconi 41); La Nuova Marina (Marina di Pisa, via Maiorca 135); Libreria Civico 14 (Marina di Pisa, via Maiorca 14/B); ToySuper (Cascina, loc. Navacchio. via del Fosso Vecchio 453 c/o Centro dei Borghi); Grafikart (Cascina, viale Comaschi 47/55); Punto e a Capo (San Miniato Basso, via Tosco Romagnola Est 475); AZ di Manuela Marinai (Castelfranco di Sotto, via Francesca Sud 23/27); Baby Bazar (Ponsacco, viale Europa 49); Cartucce&Inchiostro (Ponsacco, via Valdera P.

50); Libreria Venagli (Ponsacco, viale Primo Maggio 93); Ghera Giocattoli (Pontedera, via San Faustino 51); La Scuola Tuttoufficio (Capannoli, Via Volterrana 208); Linea Studio (Capannoli, via Niccolini 2).

Acqua dell’Elba sostiene Fondazione Humanitas

l Natale, quest’anno, profuma di buono e si illumina di solidarietà. Acqua dell’Elba, realtà imprenditoriale Made in Italy che fa rivivere l’Isola e il mare tramite i suoi profumi, rinnova infatti l’alleanza con l’ente no-profit Fondazione Humanitas per la ricerca promuovendo la campagna “La Ricerca illumina la via per la salute”: una raccolta fondi per lo sviluppo di studi dedicati alla cura di malattie come tumori, infarto, ictus, patologie autoimmuni, neurologiche e osteoarticolari.

Per l’iniziativa solidale, Acqua dell’Elba ha donato a Fondazione Humanitas una selezione di oltre 1.000 prodotti, tra cui profumatori d’ambiente Casa dei Mandarini, candele profumate Note di Natale e Isola di Montecristo e profumi uomo e donna. Tutti sono acquistabili sull’e-commerce della Fondazione Humanitas per la Ricerca e l’intero ricavato andrà a sostenere la ricerca di Fondazione Humanitas.

Inoltre, nel mese di dicembre 2023, in tutti i mono-marca Acqua dell’Elba sarà in vendita il profumatore “Casa dei Mandarini” da 500 ml con il tappo personalizzato con il logo Fondazione Humanitas per la ricerca: il 10% del ricavato della vendita di questa referenza verrà donato alla Fondazione.

“La collaborazione tra Acqua dell’Elba e Fondazione Humanitas per la Ricerca ha preso il via nel 2022 con la campagna ‘L’Essenza della Ricerca’, che ha coniugato l'essenziale e instancabile lavoro condotto quotidianamente dai ricercatori di Humanitas all’essenza dei profumi di Acqua dell’Elba che, pur in maniera diversa, si prendono anch’essi cura del ben-essere della persona. Ora rinnoviamo con grande soddisfazione questa preziosa partnership, che trova nuova forza nella campagna del 2023 ‘La Ricerca illumina la via per la salute’”, sottolinea Fabio Murzi, Presidente di Acqua dell’Elba e della Fondazione Acqua dell’Elba.

“Proprio le luci del Natale ci offrono infatti l’occasione per ribadire la necessità della Ricerca e del sostegno ad essa. Come Acqua dell’Elba siamo convinti che la ricerca sia fondamentale in tutti i campi, dalla salute alla sostenibilità. Per questo, anche attraverso la Fondazione Acqua dell’Elba, portiamo avanti durante tutto l’anno iniziative e progetti a vantaggio del territorio elbano e del resto del Paese, convinti dell’importanza di restituire ai nostri clienti, e a tutti gli altri cittadini, anche solo una parte dell’affetto e della fiducia che quotidianamente ci riservano”.

“Vogliamo espandere la Ricerca scientifica per superare i confini del sapere e portare benefici concreti alle persone – dichiara il professor Alberto Mantovani, Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca – ma soprattutto vogliamo migliorare le cure e la prevenzione, perché solo così la Ricerca scientifica può essere la cintura di sicurezza dell’umanità”.