Solidarietà, a Firenze torna 'La spesa che vale'

Pane, uova, pasta con un click finiscono nel carrello virtuale. Ma poi si trasformano in una spesa reale che riempie la dispensa della mensa Caritas e permette ai cuochi di preparare i pasti per le circa 300 persone fragili che ogni giorno si rivolgono alla struttura.

Al via la seconda edizione della campagna “La spesa che vale”, iniziativa che permette a chi vuole sostenere il servizio della mensa gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze di farlo attraverso una spesa online solidale. Sul sito www.laspesachevale.it i partecipanti, con una donazione, potranno virtualmente comprare, scegliendoli dallo scaffale o dal frigorifero digitale, i prodotti che servono per riempire la dispensa della mensa oppure donare uno o più menù per i suoi ospiti.Chi farà una donazione minima di 15 euro riceverà in dono la shopper solidale realizzata da I was a Sari, impresa sociale indiana nella quale lavorano donne provenienti dalle comunità svantaggiate di Mumbai, che sono diventate negli anni esperte artigiane e cuciono borse di stoffa riutilizzando i loro sari (tradizionale indumento femminile indiano), potendo garantirsi così una fonte di reddito regolare e assicurarsi un’indipendenza economica.

Quest'anno, grazie alla collaborazione con la Fondazione CR Firenze, inoltre, la spesa diventa anche green: per ogni 500 euro donati saranno piantati due alberi nel territorio di Firenze. Ogni giorno mediamente la mensa cittadina di via Baracca, gestita da Fondazione Solidarietà Caritas da risposta a circa 250-300 persone. Nel 2021, ogni mese, sono stati 33.000 i pasti (circa 1.100 al giorno) preparati e distribuiti nelle numerose strutture di accoglienza e mense Caritas presenti sul territorio fiorentino (la mensa di via Baracca, che in tutto il 2021 ha distribuito circa 110.000 pasti, e quelle di quartiere).

“A causa della pandemia e della crisi economica i nuovi poveri sono aumentati e ogni giorno sono più di 300 le persone che si rivolgono alle nostre mense per chiedere un pasto caldo” affermano Vincenzo Lucchetti e Ginevra Chieffi, rispettivamente presidente e direttrice generale di Fondazione Solidarietà Caritas Onlus. “Questa iniziativa permette a cittadini, associazioni o aziende di sostenere l'attività in maniera semplice, coinvolgente ed efficace”.

“Siamo lieti di essere nuovamente a fianco di Caritas e questo progetto rappresenta un ulteriore tassello al percorso intrapreso in occasione dei nostri 60 anni, che, con la collaborazione dei nostri clienti, ci ha permesso di sostenere 59 Diocesi del territorio in cui Conad Nord Ovest opera, attraverso la donazione di oltre 630.000 euro, pari a 160.000 pasti. – dichiarano Maristella Di Raddo e Massimo Ciucchi, rispettivamente Direttrice Full Service, Società del gruppo Conad Nord Ovest che si occupa di Risorse Umane e Responsabile della rete di vendita Toscana – Collaborare con la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus di Firenze per questa lodevole iniziativa, di assoluto valore per la comunità fiorentina apportando beneficio concreto alle famiglie in difficoltà e all’ambiente, fa parte dell’identità della nostra cooperativa ed esprime il nostro valore di essere ’’Persone oltre le cose’’.

‘’La spesa che vale” rappresenta un’occasione importante per favorire lo sviluppo di reti sociali e assistenziali e al contempo ci dà l’opportunità di rafforzare il nostro spirito di squadra unendo l’impegno e il forte senso di responsabilità dei tanti che tra noi parteciperanno con entusiasmo a questa attività di volontariato”.

“Un sostegno alle famiglie in difficoltà e un contributo - commenta Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze - per migliorare la qualità dell’aria della città grazie alla piantumazione di nuovi alberi. Due obiettivi diversi che danno alle donazioni di ‘La spesa che vale’ un doppio valore. Per Fondazione CR Firenze questa iniziativa è l’occasione per essere al fianco di Fondazione Solidarietà Caritas e incentivare la generosità dei fiorentini attraverso una gesto che va a beneficio dell’intera città”.

"Un progetto che lancia un seme - dichiara l'assessore all'Ambiente del Comune di Firenze, Andrea Giorgio - perché mette insieme sociale e ecologia. Questa è la sfida oggi: la sostenibilità è vera solo se tiene insieme solidarietà, uguaglianza, relazioni tra le persone e tra le persone e l'ambiente. Abbiamo ormai purtroppo imparato che coloro che soffrono di più gli effetti dei cambiamenti climatici sono quelli che soffrono di più la povertà. Anche l'ambiente crea quindi disuguaglianze e per questo insieme a Fondazione Caritas e Fondazione CR Firenze pianteremo i nuovi alberi donati in zone periferiche dove potranno migliorare la vita delle persone costruendo nuovi spazi per stare insieme e per migliorare la qualità dell’aria e dello spazio pubblico"."È un’iniziativa importante che dà una risposta alle tante famiglie che hanno più bisogno - afferma l’assessore a Welfare Sara Funaro -, offrendo allo stesso tempo un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

In questo momento storico in cui le difficoltà stanno aumentando, questo è un ulteriore aiuto per i cittadini più fragili del nostro territorio, verso i quali la Fondazione Solidarietà Caritas svolge quotidianamente un grande lavoro”.

“La spesa che vale” ha il patrocinio dei Comuni di Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze e il sostegno di Conad Nord Ovest. Collaborano al progetto Molino Borgioli, Pregis, Carapelli Firenze, Mukki, Cirfood, Nuova Tripperia Fiorentina, Fiorentini Firenze, Trony, Mini Owenrs Club, Sebia Italia, Marchesi Antinori, C.Effe B. Alimentari, Lidl Italia, Scapigliati Dolciaria, Del Colle, Salumificio Gerini, Le Bontà, Molteni Farmaceutici.

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 4,35 miliardi di euro. I territori in cui opera con 381 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.