Società della Salute Nord Ovest: cercasi nuovo direttore

Avviata la procedura per la selezione dei candidati. L’incarico a gennaio 2020

La Società della Salute zona fiorentina nord ovest ha iniziato il percorso che porterà alla nomina del nuovo direttore del Consorzio costituito dai sette comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia. Le modalità di nomina seguono le indicazioni della legge regionale 40/2005 secondo la quale l’aspirante direttore delle Società della Salute, deve essere iscritto nell’elenco regionale degli idonei a direttore delle Società della Salute e delle zone-distretto delle Aziende Usl.

Con coloro che avranno presentato la propria candidatura il presidente della Società della Salute zona fiorentina nord ovest, Camilla Sanquerin, programmerà dei colloqui finalizzati a precisare l’esperienza pregressa dei candidati e l’attitudine all’attribuzione dell’incarico. Nel caso di aggiornamento dell’elenco regionale, la medesima procedura potrà essere predisposta anche nei confronti degli ulteriori idonei che saranno presenti nell’elenco. La Società della Salute invita quindi gli aspiranti alla carica di Direttore della SdS Fiorentina Nord Ovest a manifestare la propria disponibilità alla copertura dell’incarico mediante l’invio di una specifica email all’indirizzo pec della SdS fiorentina nord ovest: direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it.

Al momento la direzione della Società della Salute è affidata a Franco Doni in regime di comando, in considerazione della sua attuale direzione della SdS Empolese Valdarno Valdelsa. Il conferimento transitorio a Doni fa seguito alle dimissioni, nel settembre scorso, della precedente direttrice della SdS zona fiorentina nord ovest, Enrica Pietra Caprina. L’incarico a Doni proseguirà fino al 31 dicembre di quest’anno a garanzia della prosecuzione dell’attività ordinaria della Società della Salute e della gestione della fase di transizione che porterà alla nomina del nuovo direttore a partire dal 1° gennaio 2020. Doni è già stato alla direzione della Società della salute della zona fiorentina nord ovest per tre anni, dall’aprile 2015 all’agosto 2018.