Soccorso un lupo in difficoltà

Si era rifugiato in una oliveta nei pressi di Gavorrano un esemplare di lupo geneticamente puro in evidente stato di difficoltà. Lo hanno trovato così su segnalazione della proprietaria del terreno i Carabinieri Forestale di Monterotondo Marittimo. L’animale, molto magro e zoppicante, stava per lo più immobile. I militari attivavano la procedura di recupero tramite prevista dal protocollo della Regione Toscana sul posto interveniva di supporto il veterinario del CRAS di Semproniano che raggiungeva il sito e procedeva a sedare l’animale per effettuare il miglior soccorso possibile. Per quanto emerge dai primi accertamenti il lupo, geneticamente puro, presentava sintomi non univoci e per questo motivo sarà inviato per le analisi di rito all'istituto zooprofilattico di Grosseto. L'animale è stato ricoverato infine al CRAS di Semproniano.