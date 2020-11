Slittano i tempi per l’Europeo di Obbadi

foto: Lisa Giannini

Un nuovo rinvio, stavolta a data da destinarsi

Davvero una brutta notizia il nuovo rinvio della data del match europeo fra Obbadi e Moreno. Una brutta notizia per Moha ed il suo entourage, ma anche per la Boxe italiana.

Il match, inizialmente previsto per il 6 Dicembre, era già stato spostato al 19 Dicembre ed ora, arriva la notizia che l’incontro si farà sicuramente nel 2021.

E’ presumibile che se il match non si concretizzasse nel mese di Marzo 2021, la Opi since 82 che gestisce le carriera di Obbadi, chieda ed ottenga dall’UBU la possibilità di organizzare il match in Italia.

Ma intanto il tempo passa e Moha, il suo talento, la sua carriera, rimangono fermi match del Dicembre 2019, con in mano un grosso punto interrogativo sulla data del suo incontro Europeo.