Sinistra Progetto Comune e Movimento 5 Stelle contro il DDL Calderoli

"Abbiamo avuto modo di ribadire più volte il nostro no allo smantellamento della Costituzione e dell'unità della Repubblica, in questi anni.Quando si parla di autonomia differenziata, in realtà si ipotizza di aumentare le disuguaglianze del nostro Paese, secondo istanze dal sapore secessionista che vengono da lontano.Il DDL Calderoli - proseguono Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune e Roberto De Blasi e Lorenzo Masi - Movimento 5 Stelle - è un attacco pesante ai servizi pubblici, coerente con una visione verso cui il centrosinistra ha manifestato aperture pericolose. In questi giorni è possibile firmare, presso alcuni banchini diffusi in città, per una proposta di legge di iniziativa popolare che contrasta questa azione legislativa del Governo Meloni (altro che "governo patriota"...). I moduli sono disponibili anche negli uffici della Segreteria Generale, nelle sedi dei Quartieri e Sportelli al cittadino.

I nostri gruppi hanno depositato due risoluzioni, nel rispetto del dibattito che è in corso tra i mondi impegnati a difendere la Costituzione. Non sono tra loro alternative, anzi, hanno il comune intento di voler rimettere al centro della politica il rilancio dei servizi pubblici e dei diritti delle persone.Confidiamo che anche la maggioranza scelga di sostenere questa azione politica, superando le ambiguità che ha dimostrato sul tema, anche in Toscana ed Emilia Romagna".