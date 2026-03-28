​Sinfonie di resurrezione per la Pasqua in Toscana

In Toscana, la Pasqua del 2026 non si limita alla consueta scansione liturgica, ma si configura come un’indagine profonda sulla rinascita attraverso l'estetica del suono. Superando i cliché della celebrazione di maniera, la regione propone un mosaico di eventi che intrecciano il rigore della ricerca musicologica alla vibrazione della spiritualità contemporanea. Tra anniversari francescani e il fiorire di giovani carriere internazionali, il pubblico è invitato a un viaggio musicale intimo: un percorso dove la partitura diventa specchio di una rigenerazione necessaria, capace di parlare alle inquietudini e alle speranze del nostro tempo.

Il 29 marzo, la Chiesa di San Francesco a Lucca si trasforma nel fulcro del progetto "Francesco. Ottocento anni dopo", celebrando il centenario della morte del Poverello. Il concerto “Cantando la Pasqua di Francesco” è una monumentale architettura vocale e strumentale. La Filarmonica “G. Luporini” di San Gennaro, sotto la direzione del Maestro Giampaolo Lazzeri, dialogherà con una imponente compagine corale: la Cappella Musicale della Cattedrale di San Miniato, la Corale “San Genesio” e il Coro di Montughi.

Il programma attraversa la cultura popolare e la dotta riflessione teologica. Accanto al celebre tema di Fratello Sole, Sorella Luna di Riz Ortolani — basato sul testo di Jean Marie Benjamin — spicca l’oratorio Il Tesoro e la Sposa di Monsignor Marco Frisina, capace di tradurre il misticismo medievale in una tessitura sonora moderna e coinvolgente.

“Questo evento mette al centro il messaggio e l’eredità culturale e spirituale dell’uomo e del santo nella storia, nella letteratura, nella poesia, nella musica, nel cinema e nella filosofia.” spiega Massimo Marsili, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

In questa sede, il testamento spirituale di Francesco si spoglia della polvere dei secoli per farsi esperienza collettiva, dimostrando come la musica possa trasformare il dogma in un chiaroscuro spirituale accessibile a tutti.

Il 1° aprile, il Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa ospita un appuntamento dove il fulcro interpretativo risiede nella precocità del violinista fiorentino Leone Pini. Nato nel 2009 e già distintosi in contesti internazionali come l'UK International Music Competition, Pini affronta un repertorio che richiede una maturità emotiva sorprendente per la sua età.

Sotto la guida di Pietro Gallucci e l'Orchestra da Camera Fiorentina, il programma si apre con l’elegia di Crisantemi di Puccini, per poi addentrarsi nella perfezione formale del Concerto in la minore BWV 1041 di Johann Sebastian Bach. Qui, il dialogo tra il solista e gli archi diventa un esercizio di equilibrio metafisico. La serata prosegue con la malinconia contemplativa di A sera di Catalani e si conclude con la Serenata op. 20 di Elgar. In questa alternanza tra dolore e dolcezza, il giovane Pini agisce come un catalizzatore di speranza, ricordandoci che la rinascita pasquale appartiene, per definizione, alle nuove generazioni che sanno rileggere il passato con freschezza interpretativa.

Sempre il 1° aprile, il Palazzo delle Esposizioni di Empoli diventa teatro di un’operazione culturale di alto profilo firmata dall'Orchestra della Toscana. Il direttore Min Gyu Song affiancherà Simon Zhu, vincitore del Premio Paganini 2023, che per l'occasione farà risuonare la voce aristocratica di un violino Zosimo Bergonzi del 1760.

L’apertura è affidata al Concerto n. 5 K 219 “Türkish” di Mozart, un capolavoro di esotismo e grazia settecentesca. Tuttavia, la vera sfida intellettuale risiede nella Sinfonia n. 8 op. 93 di Beethoven. Quest'opera, spesso fraintesa dai contemporanei che ne lamentavano l'assenza di quel "patetismo eroico" tipico del maestro, rappresenta in realtà una liberazione dai canoni dell'ego. Beethoven qui sceglie l'umorismo e il ritorno al classicismo come forma di meditazione superiore prima dello slancio verso l'assoluto della Nona. In chiave pasquale, questa sinfonia ci insegna la libertà di deludere le aspettative altrui per rimanere fedeli alla propria evoluzione interiore.

Il 2 aprile, il Teatro Metastasio di Prato propone un’immersione nel repertorio bachiano attraverso la sensibilità di Arianna Radaelli e Andrea Buccarella. Il programma della Camerata Strumentale di Prato è dedicato a una "devozione a due tastiere" che svela un aspetto quasi profano e conviviale del genio di Eisenach. I concerti presentati (tra cui il BWV 1061 e il BWV 1052) nascono infatti per il Caffè Zimmermann di Lipsia, dove Bach amava fare musica con studenti e colleghi.

Vi è un aspetto profondamente simbolico in queste partiture: esse sono trascrizioni di opere i cui originali (spesso per violino o strumenti a fiato) sono andati perduti. Questa natura "spettrale" di una musica che rinasce in una nuova forma strumentale è la metafora perfetta del mistero pasquale. Il dialogo contrappuntistico dei due clavicembali restituisce un senso di intimità domestica che eleva il quotidiano a spirituale, trasformando l'incontro tra musicisti in una forma di preghiera laica e conviviale.

Dall'imponente architettura corale di Lucca alla precisione millimetrica del clavicembalo di Prato, la proposta toscana per questa Pasqua 2026 si delinea come un esercizio di introspezione.