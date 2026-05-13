Quando si giocherà Juventus - Fiorentina?

La Lega Serie A minaccia il ricorso al Tar contro il prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ha spostato Roma-Lazio da domenica 17 maggio ore 12:30 a lunedì 18 maggio ore 20:45 per evitare la concomitanza con le finali degli Internazionali di tennis al Foro Italico.Lo slittamento trascina con sé anche Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e Pisa-Napoli. Tutte le 5 gare decisive per la corsa Champions andrebbero al lunedì sera.La Lega calcio nel comunicato definisce il provvedimento “in contraddizione” con quanto detto dallo stesso prefetto a inizio stagione sul no alle stracittadine notturne.

Lo spostamento creerebbe disagi logistici ed economici per 300mila tifosi già organizzati con viaggi e alberghi. La Lega parla di “tendenza interventista” delle prefetture che cambiano i calendari a piacimento, creando un precedente pericoloso.La concomitanza non ha creato problemi sabato scorso tra Lazio-Inter e Internazionali, con orari distanziati. Inoltre la finale di tennis coinvolge 10mila spettatori, mentre le partite di calcio con 50mila persone al Foro Italico si sono sempre giocate durante il torneo.

La Lega invita il prefetto a revocare il rinvio. Altrimenti farà ricorso, anche perché lunedì 18 maggio è già previsto uno sciopero dei trasporti a Roma.