Siena ok battuta l'Entella

Il gol di Cianci interrompere la serie d'oro degli ospiti. Vittoria fondamentale per i bianconeri. Finale 1-0

Vittoria importantissima per i bianconeri che interrompono la serie positiva degli ospiti. Questi tre punti hanno il valore dell'acqua nel deserto sulla strada della crescita per i toscani. Momento decisivo del match al minuto 39 della seconda frazione: conclusione di Guberti, tocco di Cianci. Prima non era successo molto: solo un palo per la Robur e un paio d'occasioni per gli avversari.

Mister Michele Mignani gongola e, sul sito ufficiale della società, commenta: "Era una partita difficile perchè i numeri dell’Entella parlavano da soli: l’abbiamo interpretata nella maniera giusta, rispettando l’avversario ma credendo nei propri mezzi e che la partita potevamo vincerla, il nostro spirito è quello di provare a vincere con tutti. Stiamo lavorando per cercare l’equilibrio, il percorso è ancora molto lungo, non dobbiamo esaltarci ma dobbiamo essere consapevoli di essere dentro al campionato, questo risultato ci deve dare entusiasmo”.

Ha ragione lui. Potrebbe essere questa la via per la reale crescita.

ROBUR SIENA: Contini, Zanon (41’st Imperiale), Arrigoni, D’Ambrosio, Gliozzi (22’st Cianci), Aramu (31’st Guberti), Romagnoli, Cristiani (41’st De Santis), Russo, Sbrissa, Vassallo (31’st Fabbro). All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, De Santis, Di Livio, Rossi, Brumat, Imperiale, Sersanti.

VIRTUS ENTELLA: Massolo, Belli, Mota Carvalho, Caturano (20’st Eramo), Benedetti, Pellizzer, Ardizzone (20’st Currarino, 42’st Baroni), Adorjan (20’st Diaw), Germoni (42’st Petrovic). All. Boscaglia. A disp. Paroni, Cleur, Zigrossi, Crialese, Di Paola, Icardi, Martinho.

Arbitro: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia). Assistenti: Francesco D’Apice (Castellammare di Stabia) e Michele Somma (Castellammare di Stabia).

Marcatori: 39’st Cianci

Ammoniti: Benedetti, Germoni, Vassallo

Note: 1978 abbonati, 449 paganti (46 ospiti). Incasso 14718 euro (compresa quota abbonati)