Siena cerca 61 giovani: occasione di crescita con il servizio civile

Ci sono momenti della vita in cui si sceglie. In cui si cresce. Potrebbe essere arrivato proprio uno di questi momenti per tanti giovani senesi .

Si aprono, per il 2022, le porte del servizio civile. 12 mesi dedicati alla collettività, un'esperienza, comunque, intensa che risulta, in alcuni casi, decisiva per le scelte "da adulto".

Nella sola città del Palio si cercano 61 giovani. Ottime occasioni anche in provincia: Poggibonsi, Montalcino, Sinalunga e tantissimi altri angoli di Toscana che aspettano chi è desideroso di mettersi alla prova, chi vuole, con altruismo, cercare di essere utile al prossimo.

Solo per citare alcune tra le esperienze disponibili: QuaViO odv, l'organizzazione di volontariato senese che si occupa di cure palliative, cerca 2 ragazzi disponibili ad impegnarsi per i più fragili. Ancora. Si può scegliere il servizio civile presso la sezione territoriale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Siena: per saperne di più, diretta sulla piattaforma zoom e tramite i giornali online "Siena news" e "Siena post" alle ore 18 di martedì 11 gennaio (interverranno il presidente Massimo Vita e alcuni componenti del consiglio di amministrazione ma anche degli operatori del servizio civile attualmente in servizio e di passate esperienze). Senza dimenticare A.N.P.AS. (associazione nazionale pubbliche assistenze) e Misericordia che propone un interessante progetto sulla resilienza sanitaria.

Comunque, sono 56.205, in tutto, i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari. Fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.

Sono previste, in alcuni progetti, riserve di posti per giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale). Previste poi, in altri progetti, alcune misure “aggiuntive” (un periodo di tutoraggio nell’ambito del servizio da svolgere oppure, per i progetti che si realizzano in Italia, un periodo da uno a tre mesi da trascorrere in un altro Paese europeo). Per candidarsi ai posti riservati il candidato dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.

Gli aspiranti devono presentare la domanda di partecipazione attraverso https://domandaonline.serviziocivile.it

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30.

Non resta che provarci. In bocca al lupo!