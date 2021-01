Siena complicazioni nel finale ma è 1-2 al "Fedini"

Una rete per tempo dei bianconeri: di Bani e Guidone. Nel finale, Romanò dimezza le distanze. Prima vittoria per mister Argilli. Siena 1°in classifica

SERIE D - GIRONE E — Un Siena che pare in crescita guadagna 3 punti contro una Sangiovannese che ha il gran merito di non lasciare nulla di intentato e di crederci fino alla fine. Una vittoria che serviva come il pane per la classifica e per l'ambiente: le dichiarazioni di Gilardino, in settimana, avevano lasciato qualche amarezza. Esulta Argilli alla prima vittoria.

Carminati, tra i migliori insieme a Mignani, espulso nel finale: pare per proteste. Peccato.

Ma riavvolgiamo il nastro e proviamo a raccontarlo questo successo.

Recupero della sesta giornata al "Fedini" di San Giovanni Valdarno. Dopo l’esordio di sabato scorso, Argilli cerca i 3 punti che potrebbero rilanciare la squadra e, di conseguenza, le sue quotazioni come mister definitivo e non traghettatore. La Sangiovannese denuncia diverse assenza ed ospita i bianconeri in un rettangolo verde in buone condizioni: la temperatura è rigida.

Il Siena si presenta con qualche novità: 4-3-3 con gli innesti Haruna, Sare, Sartor e Mignani. Una piccola rivoluzione. Dopo un sostanziale equilibrio, Narduzzo e soci si portano avanti: iniziativa di Haruna con palla che giunge a Bani. Conclusione vincente: è 1-0 al minuto numero 19. Sul finire di tempo è Narduzzo a sbarrare la strada a Lunghi che, di testa, mette paura. Si va negli spogliatoi.

Seconda frazione con due belle iniziative di marca bianconera. I padroni di casa non mollano e cercano di graffiare. Al 56' raddoppio del Siena: questa volta, la bella iniziativa è di Martina che serve Guidone. Il capitano non sbaglia e mette in ghiaccio i 3 punti. Argilli, anche grazie ai cambi, passa ad un più prudente 4-4-2: la squadra tiene bene. Mentre si pensa ad una partita già finita, la Sangiovannese punge. Romanò soprende la difesa e fa secco Narduzzo (forse, non esente da colpe): è 1-2.

Non ci sono altre emozioni: finisce così.

la foto è tratta dalla pagina facebook della Sangiovannese